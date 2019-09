Papa Francesco | “Gola e lussuria non sono peccati gravi Il clericalismo | fissato con il

Papa Francesco - sfregio ai sovranisti : "Vogliono bloccare il meticciato e sterilizzare razza e famiglia" : "Si vuole bloccare quel processo così importante che dà vita ai popoli e che è il meticciato. Mescolare ti fa crescere, ti dà nuova vita. Sviluppa incroci, mutazioni e conferisce originalità". Papa Francesco, in una intervista a La Repubblica, insiste sull'importanza dell'immigrazione che porta al m

La storia di Francesco : “Vi racconto mio figlio Tommi - 5 anni e disabile. Sono un papà fortunato” : Francesco Cannadoro, 37 anni e creatore della pagina Facebook "Diario di un padre fortunato", diventato anche un sito, ha raccontato a Fanpage.it come è nata l'idea di condividere sul web la disabilità di suo figlio Tommaso, che oggi ha 5 anni: "Tommi è un senza diagnosi, ha una microcefalia che dipende da qualcosa che deve ancora essere accertato, ma non può camminare né vedere. Scrivo le nostre avventure quotidiane per condividere e informare: ...

Papa Francesco - al Sinodo che può cambiare la storia convoca 2 nomi clamorosi : terremoto in Vaticano : Fari puntati sul Sinodo panamazzonico. Un Sinodo, che si terrà ad ottobre, che potrebbe stravolgere il corso della storia del Vaticano contemporaneo. Anche perché ci saranno due padri sinodali convocati da Papa Francesco meritevoli della massima attenzione. All'ordine del giorno, ricorda alessioporc

Papa Francesco : “La ricchezza è lo sterco del diavolo - le relazioni valgono più delle cose” : L'esortazione di Papa Francesco all'Angelus domenicale da Piazza San Pietro: "'Fatevi degli amici con la ricchezza'. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute".Continua a leggere

"Le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze" - dice Papa Francesco : "La ricchezza può spingere a erigere muri, creare divisioni e discriminazioni. Gesù, al contrario, invita i suoi discepoli ad invertire la rotta: 'Fatevi degli amici con la ricchezza'. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus domenicale da Piazza San Pietro, commentando la ...

Vaticano - da Papa Francesco in giù tutti per Giuseppe Conte : "La linea del Piave" : Chi c'è alle spalle di Giuseppe Conte? Chi spinge il premier? A spiegare la rete di relazioni del presidente del Consiglio ci prova sul Corriere della Sera Francesco Verderami, che dà conto di come anche Silvio Berlusconi sia stato in parte conquistato dal presunto avvocato del popolo. Questo perché

La dura posizione di Papa Francesco sull’eutanasia : “La medicina spinge al suicidio - respingete la tentazione di assecondare il malato” : “Si puo’ e si deve respingere la tentazione di usare la medicina per assecondare una possibile volonta’ di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l’eutanasia. La medicina, se usata in certi modi, spinge al suicidio” Queste le parole di Papa Francesco, che mostra una posizione netta contro l’eutanasia, che definisce uno dei “mali del nostro ...

Papa Francesco e i 70 milioni di rosso : così il Vaticano è costretto a tagliare anche gli ascensoristi : Sono tempi di crisi anche per Papa Francesco. Il Pontefice, che già dalla sua elezione nel 2013 tenta di riformare l'area economica del Vaticano, deve adesso affrontare una nuova grana: il risanamento delle casse della Santa Sede che nel 2018 hanno registrato un disavanzo di circa 70 milioni di euro

Papa Francesco - imbarazzo in Vaticano : riabilitato il prete comunista cacciato 30 anni fa da Woytjla : Fra un prete rosso e un principe della Chiesa vestito di porpora c' è più di una sfumatura di tono. Anche se monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e prossimo a far parte del collegio dei Cardinali, ha deciso che l'ex europarlamentare di Democrazia Proletaria Eugenio Melandri potrà tor

Vangelo Commentato da Papa Francesco del 19 Settembre 2019 : LETTURA DEL GIORNO Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo1Tm 4,12-16Figlio mio, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza.In attesa del mio arrivo, dèdicati alla lettura, all’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti è stato conferito, mediante una parola profetica, con ...

Precedenti del cardinale Bergoglio - adesso Papa Francesco - con Medjugorje : Suor Emmanuel nell’ultimo suo diario (15 marzo 2013), ci fa conoscere altri Precedenti del cardinale Bergoglio, adesso Papa Francesco, con Medjugorje. Anticipiamo la parte centrale del diario di suor Emmanuel che ci rivela delle novità circa il rapporto di Papa Francesco con Medjugorje. 2. Ivan in Argentina. Dopo essere stato respinto in Uruguay, Ivan è stato in grado di testimoniare all’inizio di marzo a ...

Papa Francesco ricorda i martiri copti vittime dell'Isis : 'Non hanno mai venduto la fede' : Papa Francesco, in occasione dell'udienza generale di mercoledì 18 settembre, ha voluto rendere omaggio ai martiri cristiani copti giustiziati dall'Isis in Libia nel febbraio del 2015. Prendendo come punto di riferimento la grande fede dimostrata dai 20 prigionieri poco prima della morte, il pontefice si è soffermato sulla necessità di avere coraggio per diffondere il Vangelo. Il video diffuso quattro anni fa dai terroristi islamici mostrava il ...

Matteo Salvini ripudiato dalla religione cattolica : “E’ insensato - sta facendo a pezzi il mondo” Papa Francesco esplode : “E’ insensato, nella prospettiva del bene dei popoli e del mondo, chiudere gli spazi, separare i popoli, contrapporre gli uni agli altri, negare ospitalità a chi ne ha bisogno e alle loro famiglie” Queste le parole di Papa Francesco in un messaggio ai partecipanti del 33esimo incontro internazionale di preghiera per la pace della comunità Sant’Egidio e dall’arcidiocesi di Madrid. “In questo modo si fa a pezzi il mondo, , ...