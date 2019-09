Papa assolto | Finisce un calvario | ma ho perso lavoro e famiglia

P4 - assolto in appello ex deputato Pdl Alfonso Papa : Roma, 26 set. - (AdnKronos) - La seconda sezione penale della Corte d'appello di Napoli ha oggi mandato assolto l'ex parlamentare del Pdl Alfonso Papa dalle accuse realtive alla vicenda giudiziaria salita alle cronache con il nome di "Loggia P4". Alfonso Papa, primo parlamentare per il quale la Came

P4 - l'ex parlamentare Alfonso Papa assolto in appello da tutti i reati : La seconda sezione penale della Corte d’appello di Napoli ha mandato assolto l’ex parlamentare del Pdl Alfonso Papa dalle accuse realtive alla vicenda giudiziaria salita alle cronache con il nome di “Loggia P4”. Alfonso Papa, primo parlamentare per il quale la Camera aveva autorizzato la custodia cautelare in carcere, ex magistrato, era stato condannato in primo grado dalla prima sezione penale del Tribunale di Napoli a 4 ...