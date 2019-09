“Pancia grassa cuore grasso” | alcuni farmaci per il diabete possono avere effetti benefici

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Secondo una ricerca pubblicata sull’International Journal of Cardiology, iusati nel trattamento deldi tipo II e dell’obesità riducono il grasso che riveste il, conosciuto come grasso epicardico, concardiovascolari. Lo studio ha visto la collaborazione dei ricercatori del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e dell’Irccs Policlinico San Donato. Il tessuto adiposo epicardico (EAT) è un particolare grasso che ricopre le coronarie e ildel quale, in condizioni normali, costituisce circa il 20% del peso totale. In costante comunicazione con il muscolo cardiaco, il tessuto rappresenta anche la sua principale riserva energetica: protegge il, sia con un’azione termogenica, sia con un’azione strutturale (fa in modo cioè che la temperatura del muscolo cardiaco sia sempre ...

