Palermo : emergenza sepolture - al cimitero dei Rotoli 945 nuovi loculi (2) : (AdnKronos) - Gli uffici del Comune stanno predisponendo un avviso pubblico per la concessione dei nuovi loculi , la cui vendita servirà anche a recuperare l’investimento effettuato. Diritto di prelazione sarà dato a coloro che hanno parenti defunti ancora in deposito. "Questo intervento, insieme a q

Rifiuti : M5S - 'Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo' (2) : (AdnKronos) - "Troviamo inopportune - aggiungono - le dichiarazioni di Musumeci in giornate nelle quali Palermo rischia davvero il collasso per colpe che ricadono non solo sulla Regione in generale, ma proprio su di lui, nella qualità di commissario delegato per l’emergenza Rifiuti. Tra gli interven