Palermo | 1 ottobre ripartono cantieri anello ferroviario | dodici mesi di lavori 3

Palermo : 1 ottobre ripartono cantieri anello ferroviario - dodici mesi di lavori : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - ripartono il 1 ottobre, dopo i vari stop legati alla vicenda della Tecnis, i lavori per il completamento dell'anello ferroviario di Palermo. Circa 12 mesi di cantieri, almeno per quanto riguarda quelli in superficie, con l'obiettivo di restituire alla città le aree int

Palermo : 1 ottobre ripartono cantieri anello ferroviario - dodici mesi di lavori (2) : (AdnKronos) - I lavori interesseranno contemporaneamente l’area compresa fra via Emerico Amari, via Roma, piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo, e saranno articolati in quatto fasi. Per non chiudere del tutto gli accessi alle auto, una piccola parte di via Amari, quella fra via Wagner e via La

Trattativa Stato mafia - Berlusconi non deporrà il 3 ottobre a Palermo per “impegni istituzionali” da eurodeputato : Silvio Berlusconi, il 3 ottobre prossimo, non andrà a Palermo per deporre al processo d’appello sulla Trattativa Stato mafia. L’ex presidente del Consiglio ha comunicato la sua assenza ai giudici con una nota e ha fatto sapere che, per la data fissata, “ha impegni istituzionali connessi con la sua carica di deputato europeo”. L’ex Cavaliere è Stato citato dalla difesa di uno degli imputati, l’ex senatore azzurro ...

Vivi Sano Sport Palermo : da ottobre riparte il corso di avviamento all'atletica leggera : Si è svolto lo scorso sabato 21 settembre, presso l'Istituto dei Ciechi in via Angiò a Palermo, l'incontro di presentazione del calendario delle attività a scopo inclusivo della seconda, nuova stagione Sportiva di Vivi Sano Sport, poliSportiva dilettantistica collegata alla omonima Onlus che attualmente si occupa della gestione e della cura del Parco della Salute di Palermo. Presente, tra gli altri, Daniele Giliberti, amministratore delegato di ...

Trattativa Stato mafia - Berlusconi e Di Pietro saranno testimoni nello stesso giorno : il 3 ottobre all’aula bunker di Palermo : Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro insieme, nello stesso giorno, in un’aula di tribunale. Non un’aula qualunque ma il bunker del carcere Ucciardone di Palermo, costruito ormai 33 anni fa per celebrare il maxiprocesso a Cosa nostra. Questa volta a essere processati non sono solo boss mafiosi, ma anche politici e uomini dei carabinieri. Di Pietro non avrà sulle spalle né la toga di magistrato – smessa ormai un quarto di secolo ...