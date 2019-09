Oroscopo del giorno 29 settembre | decisioni importanti per Sagittario | Leone forte

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) L'di domenica 29si preannuncia fortunato e con una buona possibilità di recupero per il Capricorno. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: non riuscite ancora a trovare il giusto equilibrio nella vostra vita. Le soluzioni che trovate vi sembrano essere tutte molto precarie. Dovrete cercare di fare molta attenzione, altrimenti il rischio è quello di andare contro qualcuno. In famiglia potrebbero nascere delle discussioni, anche per motivi futili. Toro: state pensando ad un cambiamento. Non sapete bene cosa fare, ma siete sicuri che al momento la vostra vita non vi soddisfa appieno. In amore potrebbe esserci qualche problema, che non vi permetterà di essere al 100% concentrati nella vita lavorativa. In molti noteranno il vostro malessere....

vladiluxuria : Consulto l’#Oroscopo di oggi sul quotidiano Leggo @leggoit e scopro che per chi è del #cancro come me ed è nato ogg… - zazoomblog : Oroscopo 27 settembre: sottotono lamore del Sagittario - #Oroscopo #settembre: #sottotono - luludisa1969 : RT @vladiluxuria: Consulto l’#Oroscopo di oggi sul quotidiano Leggo @leggoit e scopro che per chi è del #cancro come me ed è nato oggi sarà… -