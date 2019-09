Oroscopo 11 ottobre | Acquario forte | Sagittario rilassato

Oroscopo settimanale fino al 6 ottobre : Gemelli riflessivo - discussioni per Leone : L'Oroscopo della settimana da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre prevede un periodo ricco di emozioni per lo Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in ambito sentimentale potrebbero esserci delle tensioni abbastanza forti. Alcuni potrebbero essere nostalgici e pensare ad una persona da cui magari vi siete allontanati in passato e che adesso vorreste vicino. Non sarete molto ...

Oroscopo settimana dal 30 settembre al 6 ottobre : Ariete indaffarato - novità per Bilancia : Le previsioni degli astri della settimana compresa lunedì 30 settembre e domenica 6 ottobre si prospettano piene di soddisfazioni per la Vergine, mentre l'Ariete sarà particolarmente indaffarato. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i 12 segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: avrete parecchie cose da fare e dovrete ben organizzarvi. L'amore sarà a vostro favore nel fine settimana, per cui dovrete approfittarne. Anche ...

Oroscopo 7 ottobre : litigi per Gemelli - Bilancia positiva : La giornata di lunedì 7 ottobre per i segni di acqua, ma soprattutto per i Pesci e per lo Scorpione, ogni cosa verterà per il meglio per quanto riguarderà l'aspetto amoroso, non togliendo niente a quello lavorativo. Una situazione analoga si riscontrerà per i nativi del segno della Bilancia e del segno dell'Acquario, i quali avranno molto eros ma il lavoro sarà abbastanza faticoso. A seguire, le previsioni per tutti i segni. L'Oroscopo ...

Oroscopo 10 ottobre : Toro in ripresa - malumore per Vergine : La giornata di giovedì 10 ottobre per molti segni sarà un momento di pausa e di riposo, come nel caso della Vergine e dell'Acquario, così come l'Ariete ed il Capricorno. La creatività sarà lo spunto principale per la giornata lavorativa del Toro e dello Scorpione. Problemi affettivi per Leone e Bilancia. ...Continua a leggere

Oroscopo 9 ottobre : Ariete irritato - Capricorno tenero : La giornata di mercoledì 9 ottobre sarà piena di amore e di riappacificazioni, come nel caso dei segni di acqua. Meno incentrati sull'aspetto sentimentale saranno quelli di fuoco, in particolare l'Ariete ed il Leone. Il Capricorno sarà dolce, la Bilancia divertita. Ottime prospettive di dialogo per il Toro, ma spetterà a lui saperle affrontare nel verso giusto. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: irritati. Probabilmente sarà una di ...

Oroscopo 8 ottobre : Leone spossato - incontri per Scorpione : Nella giornata di martedì 8 ottobre ci potrebbero essere delle problematiche di stampo amoroso per alcuni segni in particolare. Sarà questo il caso dei Gemelli e dell'Ariete, ma non mancheranno di certo intoppi per il segno del Cancro e del Sagittario. Il segno favorito della giornata sarà quello della Bilancia. ...Continua a leggere

Oroscopo Ariete ottobre : mese interessante per gli affari e le trattative : Il mese di settembre è quasi giunto al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete durante il nuovo mese autunnale? Durante le prime settimane di ottobre le perplessità nate precedentemente all'interno della sfera sentimentale, continueranno. Non mancheranno momenti di disagio e nervosismo, che si ripercuoteranno anche sulla vostra salute psico-fisica, la stanchezza accumulata si farà sentire ...

Oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Pesci : soddisfazioni per Vergine : L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre si annuncia pieno di progetti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: sarete parecchio impegnati in questa settimana e dovrete cercare di organizzarvi al meglio. In ambito economico avrete un miglioramento. Chi trascorre molte ore in ufficio, dovrà ricercare un momento di relax. Affinità di coppia al top. Toro: chi sta ...

Oroscopo ottobre Pesci : carriera in rialzo - forte intesa con il partner : Il mese di ottobre per i nativi Pesci sarà ottimo sotto molti punti di vista, da quello lavorativo a quello sentimentale. In amore potreste fare degli incontri importanti che potrebbero regalarvi dolci emozioni, mentre in ambito lavorativo, sarete in una fase di recupero, dove riuscirete nuovamente a fare degli ottimi guadagni e tornerete nuovamente a cavalcare l'onda del successo. Ciò nonostante, tutto questo potrebbe crearvi qualche problema a ...

Oroscopo ottobre Acquario : nuove opportunità al lavoro - poco movimento con il partner : Durante il mese di ottobre i nativi Acquario riusciranno a dare il meglio di loro in ambito lavorativo, arrivando ad ottenere numerosi successi, e guadagni non sempre costanti, ma tutto sommato buoni. Al contrario, non sarà il periodo più adatto per l'ambito sentimentale, dove spesso potrebbe capitarvi di cadere in discussioni con il partner a causa di alcune incomprensioni. La fortuna sarà presente, ma solo in alcune giornate, per cui, evitate ...

Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre : serenità per l'Acquario - giù il Cancro : L'Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre 2019, favorirà il segno dell'Acquario, in particolare la terza decade. Ci saranno sorprese piacevoli sia nel lavoro che nella vita privata. Alti e bassi, invece, per i nati del segno del Cancro. Vediamo ora le previsioni segno per segno. I consigli delle stelle della settimana: da Ariete a Vergine in amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): la settimana sarà un po' agitata. I pianeti vi saranno ...

Oroscopo ottobre Sagittario : ambito lavorativo al top - situazione sentimentale da rivedere : Il mese di ottobre per i nativi del Sagittario sarà caratterizzato da tante soddisfazioni sul posto di lavoro, grazie alla vostra determinazione e alla vostra voglia di fare. La stessa cosa non si potrà dire per quanto riguarda l'ambito sentimentale, in quanto spesso vi ritroverete a litigare con il partner senza un particolare motivo. I rapporti dunque risulteranno piuttosto difficili da gestire anche a causa del vostro nervosismo. Venere vi ...

Oroscopo ottobre - Capricorno : successi in amore e nel lavoro - tanto divertimento : Il mese di ottobre per i nativi Capricorno sarà caratterizzato da tanti successi sia in ambito lavorativo che in quello amoroso. Le cose con il partner andranno meglio, l'affiatamento di coppia aumenterà a dismisura, regalandovi giornate di passione, di amore, di divertimento, con delle opportunità di avanzare delle proposte per il vostro futuro insieme. Sul posto di lavoro tornerete alla ribalta, dovrete faticare, questo sì, ma riuscirete a ...