Orlando Portento contro l’ex Angela Cavagna | Barbara d’Urso lo zittisce

Orlando Portento a Pomeriggio Cinque : "Angela Cavagna? Non sono mai stato innamorato..." : Orlando Portento è tornato in tv oggi, giovedì 26 settembre 2019, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso.L'ex marito di Angela Cavagna, celebre, televisamente parlando, per il suo show a La Fattoria, andato "in scena" nel lontano 2006 su Canale 5, ha dichiarato di vivere in condizioni economiche precarie a causa della sua ex moglie che, oggi, si è sposata con un altro uomo e vive a ...

Orlando Portento SHOW A POMERIGGIO 5/ "Mai amato Angela Cavagna" - d'Urso "stai zitto" : ORLANDO PORTENTO tra i Vip in difficoltà: le pesanti accuse alla ex moglie Angela Cavagna. 'In 23 anni non l'ho mai amata', Barbara d'Urso interviene.

Orlando Portento vs ex moglie/ 'Angela Cavagna mi portò via tutto!' - Pomeriggio 5 - : Orlando Portento tra i Vip in difficoltà: le pesanti accuse alla ex moglie Angela Cavagna. 'Mi ha lasciato e si è portato via tutto'.

Orlando Portento l’ex marito di Angela Cavagna mi ha portato via tutto : Orlando Portento è l’ex marito di Angela Cavagna, oggi la coppia è separata e racconta: ”Anni fa lei se n’è andata di casa e ci separammo; il motivo ufficiale non lo so ma io sono un traditore seriale, non le ho dato il figlio che lei mi ha chiesto e non l’ho sposata in chiesa come lei sognava (ma solo in comune, invece di un mazzo di fiori un mazzo di basilico ed invece di lanciare il riso si lanciavano pinoli”. “Ora lei ha un altro ...

Orlando Portento sulla ex Angela Cavagna : “Sta a Teferife - ha un altro uomo - mangia - ingrassa - sta con il culo in ammollo e mi ha portato via tutto” : “Triccheballacche” divenne un vero e proprio tormentone, inventato e pronunciato in diretta tv a La Fattoria da Orlando Portento, ex marito di Angela Cavagna. Protagonista di uno scontro furioso con la conduttrice Barbara D’Urso, denunciava irregolarità e “le cammellate” per difendere l’infermiera sexy di Striscia la notizia che partecipava alla trasmissione come concorrente. Tredici anni dopo che fine ha ...

Angela Cavagna arrivano le accuse dell’ex marito Orlando Portento : Orlando Portento è l’ex marito della showgirl Angela Cavagna eracconta: ”Anni fa lei se n’è andata di casa e ci separammo; il motivo ufficiale non lo so ma io sono un traditore seriale, non le ho dato il figlio che lei mi ha chiesto e non l’ho sposata in chiesa come lei sognava (ma solo in comune, invece di un mazzo di fiori un mazzo di basilico ed invece di lanciare il riso si lanciavano pinoli”. “Ora lei ha un altro uomo ed abita a Tenerife, ...

Orlando Portento contro l’ex moglie Angela Cavagna : “Mi ha portato via tutto” : Orlando Portento oggi: le dichiarazioni contro l’ex moglie Angela Cavagna A 13 anni dal tormentone triccheballacche, Orlando Portento è tornato a parlare del matrimonio con Angela Cavagna, finito nel 2011 in maniera piuttosto burrascosa. E in un’intervista a Tv Blog Portento – diventato popolare grazie al reality show La Fattoria dove partecipava proprio la Cavagna […] L'articolo Orlando Portento contro l’ex moglie ...

Orlando Portento l’ex marito di Angela Cavagna mi ha portato via tutto : Orlando Portento è l’ex marito di Angela Cavagna, oggi la coppia è separata e racconta: ”Anni fa lei se n’è andata di casa e ci separammo; il motivo ufficiale non lo so ma io sono un traditore seriale, non le ho dato il figlio che lei mi ha chiesto e non l’ho sposata in chiesa come lei sognava (ma solo in comune, invece di un mazzo di fiori un mazzo di basilico ed invece di lanciare il riso si lanciavano pinoli”. “Ora lei ha un altro ...