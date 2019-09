Oggi è la Giornata europea delle Lingue | perché si parla di “lingue” e non di “linguaggi”?

Gmail si aggiorna con la Modalità scura : in roll out da Oggi con attivazione lato server (aggiornata) : Ne abbiamo avuto i primi segnali qualche giorno fa e adesso è arrivata: la Modalità scura è disponibile, finalmente, per l'applicazione di Gmail, anche se non ancora per tutti. L'articolo Gmail si aggiorna con la Modalità scura: in roll out da oggi con attivazione lato server (aggiornata) proviene da TuttoAndroid.

Taekwondo - Albania Open 2019 : piOggia di medaglie azzurre nella seconda giornata : seconda e ultima giornata ricca d’emozioni agli Albania Open di Taekwondo 2019. A Tirana, dopo le soddisfazioni di ieri con le categorie giovanili, oggi è stata la volta dei Senior: i nostri azzurri si sono superati, conquistando la bellezza di quattro medaglie di bronzo, due d’argento e due d’oro. Non una prova positivo per Antonello D’aluisio (-58 kg), Sunaj Hasani (-68 kg) e Serena Napolano (-53 kg), che sono stati ...

Anmil Ragusa : celebrata Oggi la Giornata vittime incidenti sul lavoro : oggi a Santa Croce Camerina è stata celebrata la seconda Giornata territoriale iblea delle vittime di incidenti sul lavoro

Serie A - quarta giornata : Milan-Inter su Dazn Oggi - 21 settembre - alle 20 - 45 : Torna anche questa settimana l'appuntamento con il massimo campionato di calcio italiano, la Serie A. Questo weekend si giocherà la quarta giornata del girone di andata, in cui l'Inter di Antonio Conte cercherà di mantenere il suo ruolo di capolista a discapito di Juventus e Bologna che la seguono a due punti di distanza. I tifosi potranno seguire le partite previste per questo turno di campionato sui canali a pagamento di Sky e sulla ...

La demo aggiornata di Code Vein sbarca Oggi su PS4 : L'aggiornamento recentemente annunciato per la demo di Code Vein verrà pubblicato per la versione PlayStation 4 oggi, 20 settembre.L'annuncio arriva direttamente da Bandai Namco che, però, non ha svelato quando la demo arriverà su Xbox One.Come precedentemente annunciato, l'aggiornamento della demo introduce lo stage a difficoltà elevata "Town of Sacrifice", la modalità multiplayer e la possibilità di portare il personaggio personalizzato dalla ...

BORSA ITALIANA Oggi/ Piazza Affari e la giornata di Carige - 20 settembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non mancano dati macroeconomici rilevanti. In programma anche l'assemblea degli azionisti di Carige

Civati : “Nuovo partito di Renzi? Oggi è una brutta giornata per Calenda. Franceschini? Gioca col modulo di Allegri - di Sarri e di Conte” : “L’addio di Renzi al Pd? Mi pare che sia una grande operazione tattica e ‘proporzionalista’. Il punto è che con il proporzionale il Pd non ci sarà più. Se non c’è più un sistema elettorale che polarizzi su grandi partiti, è normale che ognuno si metta in proprio. Mi pare che sia questo il messaggio di Renzi e di Calenda“. E’ il commento pronunciato a “L’Italia s’è desta” (Radio ...

Oggi è la Giornata Nazionale della Merenda - per la maggior pare dei bambini è ipercalorica : La maggioranza del 54% dei bambini italiani fa una Merenda inadeguata con il consumo di alimenti con eccessiva densità calorica ma c’è anche una minoranza del 3,4% che, al contrario, la salta addirittura del tutto a metà mattino. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata Nazionale della Merenda, sulla base dell’ultima indagine Okkio alla salute. La Merenda rientra tra le abitudini più radicate della tradizione alimentare ...

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : piOggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : piOggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Plants vs Zombies : Battle for Neighborville sarà svelato nella giornata di Oggi : Dopo aver mancato la Gamescom il mese scorso, EA annuncerà ufficialmente oggi il nuovo Plants vs Zombie: Battle for the Neighborville.La notizia arriva dal sito ufficiale Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Il sito web presenta un conto alla rovescia che indica un reveal che si svolgerà alle ore 18 italiane. EA ha anche cambiato tutti gli account social ufficiali di Plants vs Zombies per riflettere la grafica del nuovo gioco.Plants vs ...

Giulia Salemi festeggia : “Oggi è una giornata da segnare sul calendario!” : Giulia Salemi, il ritorno dalle vacanze non è poi così tragico. Ecco perché Le vacanze per Giulia Salemi sono finite, forse, definitivamente. Dopo aver passato un po’ di giorni nella sua amata Sardegna, Giuly Power è tornata a Milano sicuramente più ‘power’ di prima. Si perché la ragazza sembra aver totalmente ricaricato le sue batterie […] L'articolo Giulia Salemi festeggia: “Oggi è una giornata da segnare sul ...

Governo - Oggi seconda giornata di consultazioni per Conte : oggi, alla Camera, si terra' la seconda giornata di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. Calendario incontri

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. PiOggia a New York - si gioca su due campi. Ok Federer - Svitolina - Pliskova e Keys - forfait di Coric. Giornata ostacolata dalla piOggia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza Giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...