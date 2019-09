Nuovo stadio San Siro | due i progetti | giochi di luce e foto dei tifosi

Scaroni : «Il Nuovo stadio sarà di proprietà del Comune» : Al termine della presentazione dei progetti per il nuovo stadio di Milan e Inter, il presidente rossonero Paolo Scaroni è intervenuto in conferenza stampa. «Sentiremo i nostri abbonati ma non solo, anche i cittadini. Per gli abbonati però San Siro è casa, terremo conto della loro opinione», ha spiegato a proposito della scelta del progetto […] L'articolo Scaroni: «Il nuovo stadio sarà di proprietà del Comune» è stato realizzato da Calcio e ...

“Gli Anelli di Milano” - il Nuovo stadio ideato da Sportium : Sportium progetto stadio Milano – Il futuro stadio di Milan e Inter avrà il volto del progetto di Populous, oppure quello nato dall’idea dell’architetto David Manica e dello studio Cmr Sportium. Questo secondo progetto è stato intitolato “Gli Anelli di Milano”. Si tratta del «racconto di due club, eterni rivali sul campo, che hanno unito le […] L'articolo “Gli Anelli di Milano”, il nuovo stadio ideato da Sportium è stato realizzato ...

Nuovo SAN SIRO - STADIO INTER MILAN/ Ferri e Baresi : 'Progetto che guarda al futuro' : NUOVO San SIRO, STADIO INTER e MILAN: si è conclusa la presentazione del NUOVO impianto, con gli INTERventi di Riccardo Ferri e Franco Baresi.

«Cattedrale» e «Due Anelli» : ?i progetti in corsa per il Nuovo stadio di San Siro : Il primo progetto è firmato dallo studio di architettura americano Populous, che ha seguito il nuovo stadio di Wembley e lo stadio del Tottenham, il secondo da Manica Architecture-Sportium, con l'architetto David Manica. Escluse quindi le proposte di Hok e di Stefano Boeri, che tra le altre cose a Milano ha ideato il Bosco Verticale

San Siro - “impossibile ristrutturare il Meazza” : Inter e Milan presentano i due progetti del Nuovo stadio. “Ora ascolteremo la città” : San Siro non può più essere la casa di Inter e Milan. Quindi via alla costruzione di uno stadio nuovo: avrà due anelli intrecciati come nel progetto di Manica-Cmr oppure assomiglierà a una cattedrale del calcio, come è stata pensato da Popoulos. I due club, per bocca del presidente rossonero Paolo Scaroni e dell’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello hanno presentato i due progetti in un evento organizzato al Politecnico ...

I due progetti per il Nuovo stadio di Milano : Al Politecnico Bovisa di Milano, Inter e Milan hanno presentato i progetti preliminari per il loro nuovo stadio a San Siro

Inter-Milan : "San Siro non va bene" Ecco i progetti del Nuovo stadio : "Lo stadio Meazza cosi' com'e' non e' piu' uno stadio per due grandi squadre che hanno l'ambizione e il dovere di giocare un ruolo di primi attori nella scena del calcio mondiale. Il Meazza cosi' com'e' non va piu' bene. Punto". Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan Segui su affaritaliani.it

Calcio - anelli o cattedrale? Ecco i due progetti per Nuovo stadio di San Siro. I video di presentazione : I due club, Milan e Inter, hanno presentato questa mattina i due progetti candidati a sostituire lo stadio Meazza di Milano. Il primo è caratterizzato da due anelli che si intrecciano e che, come ha spiegato l’architetto statunitense David Manca, rappresentano Inter e Milan, “rivali ma unite nel progetto”.Un impianto ovale in stile classico, su cui dominano appunto i due anelli, con la possibilità di ...

Nuovo stadio di San Siro : ?i due progetti in corsa : Il primo progetto è firmato dallo studio di architettura americano Populous, che ha seguito il Nuovo stadio di Wembley e lo stadio del Tottenham, il secondo da Manica Architecture-Sportium, con l'architetto David Manica. Escluse quindi le proposte di Hok e di Stefano Boeri, che tra le altre cose a Milano ha ideato il Bosco Verticale

Milan e Inter - svelati i progetti del Nuovo stadio : nuovo stadio Milano – Il grande giorno è arrivato. Milan e Inter presentano questa mattina i progetti per la realizzazione di un nuovo stadio da far sorgere nell’area di San Siro, da far sorgere accanto al “Meazza”, che nei progetti dei due club verrebbe poi demolito. 11.12 – La presentazione è stata aperta da Paolo Scaroni: […] L'articolo Milan e Inter, svelati i progetti del nuovo stadio è stato realizzato da ...

Milan e Inter - svelati i progetti del Nuovo stadio [LIVE] : nuovo stadio Milano – Il grande giorno è arrivato. Milan e Inter presentano questa mattina i progetti per la realizzazione di un nuovo stadio da far sorgere nell’area di San Siro, da far sorgere accanto al “Meazza”, che nei progetti dei due club verrebbe poi demolito. 11.12 – La presentazione è stata aperta da Paolo Scaroni: […] L'articolo Milan e Inter, svelati i progetti del nuovo stadio [LIVE] è stato realizzato ...

Nuovo SAN SIRO - STADIO INTER-MILAN/ Diretta streaming video : via alla presentazione : NUOVO San SIRO, STADIO Inter e Milan: Diretta video streaming, la presentazione comincia, sono due i progetti finalisti per il NUOVO STADIO.

Milan e Inter presentano il progetto del Nuovo stadio [LIVE] : nuovo stadio Milano – Il grande giorno è arrivato. Milan e Inter presentano questa mattina i progetti per la realizzazione di un nuovo stadio da far sorgere nell’area di San Siro, da far sorgere accanto al “Meazza”, che nei progetti dei due club verrebbe poi demolito. 11.12 – La presentazione è stata aperta da Paolo Scaroni: […] L'articolo Milan e Inter presentano il progetto del nuovo stadio [LIVE] è stato ...

Nuovo stadio Milan e Inter - Scaroni pensiona il Meazza : “così com’è non va più bene per due club ambiziosi” : Il presidente del Milan ha preso la parola all’inizio dell’evento per la presentazione dei progetti per il Nuovo stadio di San Siro, pensionando l’attuale Meazza Milan e Inter presentano questa mattina gli ultimi due progetti rimasti per la costruzione del Nuovo stadio in zona San Siro, una scelta dettata ormai dal fatto che il Meazza non sia più recuperabile per numerosi e atavici problemi. LaPresse/Roberto Monaldo Una ...