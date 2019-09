Nuovo Royal Wedding in arrivo | ​Beatrice di York si sposa

Il Nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 introduce i carri armati nella modalità battle royale e molto altro : Anche con Call of Duty: Modern Warfare in uscita il mese prossimo, Activision continua a supportare Black Ops 4 con nuovi aggiornamenti e contenuti. La più recente ondata di nuovi contenuti è ora disponibile sotto forma di Operation Dark Divide.Per la modalità battle royale, Blackout, l'aggiornamento ripristina la mappa al suo aspetto normale dal precedente update e pone le basi per una nuova modalità. La nuova modalità è Heavy Metal Heroes, ...

Royal Family - Kate Middleton potrebbe essere di Nuovo incinta : "Mummy is having another girl", tradotto "Mamma aspetta un’altra bambina". Pare sia questa la confidenza della piccola principessa Charlotte (che ha da poco iniziato a frequentare la stessa scuola del fratello George) ad una sua compagna di classe ed udita da una delle maestre della scuola. La notizia in sé per sé non desterebbe tanto clamore se non fosse che i diretti interessati sono il Duca e la Duchessa di Cambridge. Dopo Archie, nato il 6 ...

Un Nuovo PlayStation All-Stars Battle Royale potrebbe essere in sviluppo per PS5 : Recentemente sono emersi degli interessanti rumor che vorrebbero un nuovo PlayStation All-Stars Battle Royale in sviluppo per PS5. Le indiscrezioni sarebbero nate grazie a un dipendente di Capcom USA, che avrebbe pubblicato alcune informazioni in rete. A tutto questo si aggiungono poi altre voci comparse sui forum di 4Chan, NeoGAF e ResetERA.Stando alle informazioni trapelate, il presunto gioco dovrebbe vedere il coinvolgimento di Capcom e ...

Apex Legends pronto ad accogliere Jericho : le indiscrezioni sul Nuovo personaggio del Battle Royale : I primi mesi di vita di Apex Legends non sono di certo stati semplicissimi. Dopo un lancio assolutamente entusiasmante, fatto di numeri esageratamente elevati (superati in una manciata di settimane i cinquanta milioni di utenti), il Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment ha conosciuto un periodo di flessione costante che lo ha portato a perdere buona parte della community tanto velocemente acquisita. Colpa di tutto ciò va ...

Persona 5 Royal si mostra in un Nuovo trailer : Persona 5 Royal ci presenta un nuovo trailer nel quale possiamo vedere in azione il Personaggio di Morgana, comandante in seconda dei Phantom of Thieves of Hearts, e anche il suo nuovo Persona Diego.Come possiamo vedere dalle immagini, il filmato è disponibile solamente in giapponese ma possiamo comunque apprezzare le interessanti sequenze di combattimento dal dinamismo spettacolare.Persona 5 The Royal è la riedizione del celebre JRPG lanciato ...

