Nuova opportunità per Allegri | l’ex Juve pronto a tornare in panchina | si spalancano le

Fonte : sportfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) L’ex allenatore dellantus potrebbe sedersi presto sulladel Tottenham, la posizione di Pochettino traballa per via dell’eliminazione in Carabao Cup contro una squadra di quarta serie Non è un momento facile per il Tottenham, costretto ad incassare due pesanti sconfitte in questa settimana. Prima il ko con il Leicester in Premier League, poi quello in Carabao Cup contro il Colchester United, una squadra addirittura di quarta divisione. AFP/LaPresse Un doppio colpo durissimo da mandare giù, che potrebbe costare caro a Mauricio Pochettino, come sottolinea oggi la stampa inglese. Secondo il ‘The Sun’, potrebbe essere Massimilianoil nome in cima alla lista degli Spurs in caso di esonero dell’argentino, anche se l’allenatore toscano ha proprio ieri affermato di voler prendersi un anno sabbatico: “sto prendendomi un anno ...

