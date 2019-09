Nizza | rubato a Dolberg un orologio da 70mila euro | sospetti nello spogliatoio

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Mistero quasi risolto in casanelle ultime ore, lo scorso 16 settembre l’attaccante Kasperaveva denunciato il furto di unda 70 milamentre si stava allenando, adesso finalmente è stato trovato il colpevole, secondo quanto riporta “L’Equipe” si tratterebbe di Lamine Diaby-Fadiga, 18enne calciatore della Primavera ma con sei presenze in prima squadra. Nel dettaglio il giovane calciatore si sarebbe introdottoin assenza del compagno di squadra, adesso dovrà affrontare un procedimento disciplinare e rischia il licenziamento. Lamine Diaby-Fadiga aveva negato ogni tipo di coinvolgimento minacciando anche di non scendere in campo col Dijon, poi è tornato sui suoi passi.L'articoloundaCalcioWeb.

Emmeofficial1 : RT @DiMarzio: Caso #Dolberg, ecco chi sarebbe il colpevole ???? - Feerdi78 : RT @DiMarzio: Caso #Dolberg, ecco chi sarebbe il colpevole ???? - DiMarzio : Caso #Dolberg, ecco chi sarebbe il colpevole ???? -