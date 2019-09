Nina Zilli | I social? A me chiedono le foto dei piedi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Da “sfigata cicciottina”è diventata col passare degli anni una delle popstar italiane più amate e ammirate. Soprattutto sui! L’ha rivelato la diretta interessata, intervenuta ai microfoni del programma I Lunatici su Rai Radio2. “Sono un dinosauro tecnologico – ammette la, al secolo Maria Chiara Fraschetta –. Anche se cerco di utilizzare i. Richieste strane? Raramente riesco a leggere tutto quanto. Ho un pubblico molto carino. Poi quello che ti chiede ladeisu Instagram non manca. Ma credo le chiedano a tutti”.“Da piccola – spiega la cantante – ero un brutto anatroccolo, anche se non ci crede nessuno. Il cigno è sbocciato prima a livello caratteriale. È vero che la bellezza è dentro di noi, non è un luogo comune. Se dentro non ci sentiamo bene con noi stessi è difficile apparire belli all’esterno. Non ho mai fatto affidamento sulla mia ...

zazoomblog : Le foto di Nina Zilli - - #Zilli - Ntonio71 : A Nina zilli su ig chiedono foto dei piedi - Profilo3Marco : RT @_DAGOSPIA_: NINA ZILLI, LE FOTO DEI PIEDI, GLI ITALIANI RAZZISTI, I SOCIAL RICETTACOLO D’ODIO-'DA PICCOLA ERO UN -