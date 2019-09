Nicola Zingaretti | baratto Pd-M5s sul taglio dei parlamentari | in cambio il proporzionale

Nicola Zingaretti alle prese con i dieci renziani indecisi e rimasti nel Pd : sono loro l'ago della bilancia : I magnifici dieci renziani, corteggiati sia dal Pd che da Italia Viva potrebbero essere decisivi nel fare pendere l'asticella da una parte o dall'altra. Inoltre alcuni di essi debbono decidere se candidarsi o no laddove ci saranno le amministrative e questo sta creando problemi tra i dem poiché il p

Quando Matteo Renzi aiutò Nicola Zingaretti al bivio : Ogni settmana in esclusiva sull'Espresso la striscia sull'attualità dalla matita di Marco D'Ambrosio "Ma così riconsegniamo il paese a Salvini"" I dem sono diventati grillini: la satira di Makkox" Makkox sapeva già come sarebbe finita la crisi" Quando hanno dovuto spiegare a Danilo Toninelli che il governo era finito" È finita la pacchia: la satira di Makkox"

Bruno Vespa smaschera Renzi : "Se Nicola Zingaretti perde in Umbria - non si dispera" : Il 27 ottobre si vota in Umbria e Pd e Movimento 5 stelle dovranno vedersela con la Lega. "La lealtà di Renzi è fuori discussione, ma se vincesse la Lega indebolendo Zingaretti non credo che il Matteo fiorentino avrebbe una crisi di disperazione", scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno.

Nicola Zingaretti a SkyTg24 : "Matteo Renzi mi ha comunicato l'addio su WhatsApp" : Sale in cattedra Nicola Zingaretti, segretario di quel Pd che sta facendo i conti con l'addio di Matteo Renzi e la nascita di Italia Viva. "Zinga" era ospite a Sky Tg 24, intervistato da Maria Latella a L'intervista, l'appuntamento del sabato pomeriggio sulla tv satellitare. E al segretario viene ch

L'attore e il politico. Il Commissario (Montalbano) e il Segretario. Sono settimane intense, queste, per il segretario ...

Nicola e Luca Zingaretti si fanno un selfie insieme : “Finalmente con il fratellone. A parlare di figlie - famiglie - di vita e del domani” : “Finalmente aperitivo con il fratellone. A parlare di figlie, famiglia, di vita e del domani. Bella serata!”. Così scrive il segretario dem Nicola Zingaretti pubblicando sui social un raro selfie che lo ritrae, sorridente, con il fratello e celebre attore, Luca Zingaretti, l’interprete del Commissario Montalbano. Il post, che li vede in camicia davanti a due calici di vino seduti, sereni, davanti a un tavolino all’aperto, ha ...

Nicola Zingaretti sta con Matteo Salvini : sulla legge elettorale il Pd la pensa come la Lega : Nicola Zingaretti potrebbe tradire a breve l'alleato grillino. sulla legge elettorale infatti il Pd troverà sicuramente molta più sintonia fuori dalla maggioranza. "Basta che non facciano il proporzionale, noi collaboriamo", ha detto Giancarlo Giorgetti sul palco della Festa di Fratelli d'Italia, ad

Nicola Zingaretti e l'addio di Matteo Renzi : "Non l'ho capito". Cosa teme adesso : Non c'è pace nel Pd. Dopo l'addio di Carlo Calenda, c'è stato anche quello improvviso di Matteo Renzi e ora il segretario dem Nicola Zingaretti deve rimettere insieme i pezzi del suo partito. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Zingaretti ha espresso tutta la sua perplessità in merit

Nicola Zingaretti : "La scissione di Renzi? Un po' me l'aspettavo. Non ho mai compreso il suo atteggiamento nel Pd" : Si aspettava che Renzi lasciasse il partito e ora spera che non destabilizzi il governo. Nel day after della scissione, Nicola Zingaretti parla al Corriere della Sera. In un’intervista il segretario del Partito democratico dice che aveva messo in conto la mossa dell’ex premier “per l’atteggiamento di vicinanza manon partecipazione alla vita del partito che non ho mai compreso fino in fondo”. La ...

Nicola Zingaretti : "Apriamo le porte a chi vuole cambiare. Dal 3 al 6 ottobre il Pd nelle piazze e nelle strade" : “Apriamo le porte a tutte le persone che hanno voglia di cambiare. Dal 3 al 6 ottobre saremo nelle piazze e nelle strade. Faremo le tessere, presenteremo le nostre proposte per l’Italia, per discutere e ascoltare con gazebo e volantinaggi. Per il bene dell’Italia”. Lo annuncia su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel giorno in cui Matteo Renzi ha formalizzato la scissione dai dem e la nascita del nuovo ...

Roberta Pinotti presidente del Pd - l'ultima pista al Nazareno : Nicola Zingaretti è il suo principale sponsor : E' vero che il primo pensiero di Nicola Zingaretti in questo momento è far partire il governo, che "è sempre il momento più difficile". Soprattutto per lui che voleva le elezioni e che alla fine ha ceduto dando il via libera al Conte bis a condizione che non sia "un governicchio". Ma Zingaretti ha a

Nicola Zingaretti apre all'alleanza alle Regionali - fonti M5s tagliano corto : "Non è all'ordine del giorno" : La coalizione Pd-M5s non va oltre il governo. In occasione delle Regionali i grillini hanno ufficialmente negato la possibilità di presentarsi uniti anche alle elezioni. In mattinata, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha rilanciato l'idea di Dario Franceschini: "Bisogna rispettare le realtà loc

Ocean Viking - la sfida del Pd : "Entri subito in un porto italiano" - Nicola Zingaretti scende in campo : Lo aveva promesso alla Camera chiedendo la fiducia, Giuseppe Conte, di rivedere il decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini. Insomma, il premier ha annunciato di voler stravolgere il piano anti-immigrazione messo a punto dalla Lega. Ma il Pd lo supera, chiedendo di andare oltre ancora prima di rit

Nicola Zingaretti : "A Conte e M5s chiedo lealtà" : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti è intervenuto oggi alla Festa dell'Unità di Ravenna e nel suo discorso conclusivo, ora che il governo Conte 2 è ad un passo dall'ottenere la fiducia in Parlamento, si è rivolto direttamente al Movimento 5 Stelle e al Presidente del Consiglio, chiedendo loro lealtà.Dopo quanto accaduto con l'esecutivo gialloverde, costellato da litigi e scontri pubblici per la quasi totalità della sua ...