Nella città di Nyanga continua il viaggio dei Duchi di Sussex

Torino - “Drughi Juve liberi” : centinaia di manifesti affissi Nella notte in città dagli ultras bianconeri dopo gli arresti dei capi della curva : Hanno approfittato ancora una volta della notte per appendere sui muri di Torino le loro rivendicazioni. centinaia di manifesti neri con la scritta “Drughi Juve liberi” e la silhouette dei personaggi di “Arancia meccanica” sono stati incollati dagli ultras dei “Drughi giovinezza”, la parte più giovane dell’importante gruppo del tifo organizzato della Juventus. “Il mondo è davvero pieno di pericoli, ...

Reggio Calabria - drammatico incendio Nella notte tra le case delle colline della città : panico - fuga e disperazione [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:00, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Michael Collins - eroe dell’Apollo 11 - sarà cittadino onorario di Roma : l’astronauta Usa è nato Nella Capitale : Michael Collins, uno dei protagonisti della missione Apollo 11 che 50 anni fa portò il primo uomo sulla Luna, diventerà cittadino onorario di Roma. Collins è l’astronauta – statunitense ma nato a Roma – che nel luglio del 1969 partecipò con Neil Armstrong e Buzz Aldrin allo storico allunaggio. Armstrong diventò il primo uomo a toccare il suolo lunare, Aldrin lo seguì a breve, mentre Collins rimaneva in orbita ad aspettare i ...

Decine di persone sono state arrestate in Pakistan per avere attaccato un tempio indù Nella città di Ghotki : Decine di persone sono state arrestate nella città Pakistana di Ghotki, nella provincia del Sindh, con l’accusa di avere partecipato a una protesta violenta sabato scorso. La protesta era iniziata dopo che un adolescente aveva accusato il preside della sua

Benevento - Daspo per il tifoso che accese un bengala Nella gara contro il Cittadella : Daspo per un tifoso della Curva Sud del Benevento che nel match casalingo contro il Cittadella ha acceso e lasciato cadere un bengala creando pericolo per gli spettatori. Ad emettere il provvedimento è stata la divisione di Polizia Anticrimine della questura di Benevento che ha accertato la responsabilità del ‘supporter’ attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza presenti nello stadio ‘Ciro Vigorito’. Il ...

Le otto spine di Napoli : viaggio Nella città sfregiata : Se fosse brutta ce ne faremmo una ragione. Se fosse spoglia, senza storia, senza cultura, senza tradizione, ci rassegneremmo. Se fosse un'altra città, diremmo non importa. Ma è...

Impresa Fiume - Pescara ricorda D'Annunzio Nove giorni di eventi Nella città del Vate : Pescara - Nove giorni di grandi eventi e con grandi nomi per 'La Festa della Rivoluzione - D'Annunzio torna a Pescara', la kermesse organizzata dalla Presidenza del Consiglio Regionale e dalla Amministrazione e Comunale del capoluogo adriatico per rendere omaggio alle imprese fiumane del Vate. La manifestazione è stata presentata all'Aurum, dal presidente della Regione Marco Marsilio, del Consiglio Regionale Lorenzo ...

Ho condotto un saldatore quarantenne Nella mente dei ventenni cittadini del mondo : Ho condotto un saldatore quarantenne nella mente dei ventenni cittadini del mondo Oggi sembra che le brave persone siano circondate da ignoranza, disfattismo, pessimismo, negazionismo e violenza. Eppure nell’area C di Milano esistono ancora ragazzi cittadini del mondo, che si oppongono all’avanzare delle armate (s)fasciste. Il mantra di questi ragazzi è passione, content marketing ed empatia. Leggerli è una ventata d’aria fresca. Ho deciso di ...

Bomba d'acqua sull'aquilano - black aut elettrici ed allagamenti in città e disagi Nella viabilità : L'Aquila - Una pioggia torrenziale ha provocato allagamenti e sbalzi di tensione della corrente elettrica che in qualche caso ha causato black out elettrici. Nel capoluogo si sono verificati allagamenti in via Vicentini, nella zona di piazza d'Armi e nel megaparcheggio di Collemaggio. In conseguenza dell'ondata di maltempo il traffico sta subendo forti rallentamenti, sulla A24 tra le stazioni di Tornimparte (L'Aquila) e Valle ...

“Il veleno Nella mia città”. Nadia Toffa - cosa aveva rivelato al suo collega Alessandro Migliaccio : La morte di Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene venuta a mancare il 13 agosto 2019, ha lasciato tutti sconvolti. Nadia Toffa era una persona che era entrata nelle vite di tutti per il suo sorriso, le sue inchieste, la voglia di giustizia, il desiderio di dar voce ai più deboli, agli ultimi. Ma Nadia Toffa era malata: da due anni aveva un tumore grave che se l’è portata via. Ma lei, negli anni della malattia, ha combattuto col sorriso sulla ...

Raggi : da oggi connessione wi-fi gratuita per tutti cittadini europei Nella Capitale : Roma – “I cittadini europei che vengono a Roma, per studio, per lavoro o semplicemente da turisti per visitare la nostra citta’, ora potranno utilizzare il wi-fi pubblico di Roma Capitale autenticandosi con eIDAS per avere accesso alla connessione gratuita a internet. Roma, infatti, e’ la prima pubblica amministrazione ad aver attivato ufficialmente il cosiddetto ‘login with eIDAS’: eIDAS significa ...

50 città da visitare almeno una volta Nella vita : Si sa, la tradizione del Belpaese vuole che d’estate le vacanze si passino al mare, tra parole crociate sotto l’ombrellone e pranzi al sacco o al baretto sulla spiaggia, ma da tempo le cose stanno cambiando. Le ferie estive vengono viste sempre più spesso come un’occasione in cui approfittare del tempo libero per visitare città e capitali, esattamente come qualsiasi altro momento dell’anno. Con buona pace delle ...

Balotelli torna a Brescia : “Finalmente Nella mia città” : A Brescia il conto alla rovescia e' terminato: e' infatti arrivato l'annuncio ufficiale del 'ritorno a casa' di Mario Balotelli. Un annuncio arrivato durante il match di Coppa Italia tra il Perugia e le rondinelle, rimontate dagli umbri e quindi eliminate ai supplementari "Contratto pluriennale" e' genericamente scritto sul sito del club di Cellino dove invece e' specificato che "il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, e' stato reso ...

Carabiniere ucciso - Natale Hjort : Nella mia città sarei fuori su cauzione : Natale Hjort, uno dei due giovani indagati per l’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, ha parlato con una delegazione dei Radicali in visita a Regina Coeli.“Nella mia città, San Francisco, forse non sarei stato in carcere: sarei uscito su cauzione”. La breve e polemica frase è stata pronunciata da Gabriel Christian Natale Hjort, il 19enne americano indagato con l’amico Elder Finnegan Lee per il brutale omicidio del ...