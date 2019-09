Nel 2019 crollate le richieste di asilo | ma con il nuovo governo si temono nuovi sbarchi

Canoa slalom - Mondiali 2019 : fuori gli azzurri Nella seconda run - ma il K1 femminile dell’Italia va alle Olimpiadi! : La buona notizia dalle gare del pomeriggio dei Mondiali di Canoa slalom a La Seu d’Urgell è una sola: l’Italia conquista il pass olimpico nel kayak femminile grazie al passaggio alle semifinali, ottenuto al mattino, di Stefanie Horn. Dopo la seconda run infatti tra le 30 qualificate sono rappresentate 18 Nazionali, che conquistano tutte il pass per Tokyo 2020. Le buone notizie però finiscono qui: nella seconda discesa non ce la fanno ...

Judo - Mondiali Cadetti 2019 : Veronica Toniolo sul trono iridato nei 52 kg! Bronzo per Assunta Scutto nei 48 kg - Italia seconda Nel medagliere : Veronica Toniolo è campionessa del mondo Under 18! Un trionfo strepitoso per la sedicenne triestina che si conferma uno dei talenti più cristallini del movimento Judoistico Italiano in ambito giovanile. La spedizione tricolore impegnata ad Almaty (Kazakistan) per i Mondiali Cadetti 2019 sta facendo ben sperare in ottica futura con un bilancio già estremamente incoraggiante di quattro medaglie (un oro, un argento e due bronzi) al termine della ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la mina vagante Diego Ulissi. Il toscano è in gran forma - asso Nella manica per Cassani : Matteo Trentin il capitano, Sonny Colbrelli il vice. Davide Cassani ha già in testa i ruoli per la sua Nazionale che domenica affronterà la prova in linea del Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Due uomini veloci, pronti a sfruttare un gruppetto favorevole per dar tutto in una possibile volata, con l’ex campione d’Europa che può mettere in strada una condizione che sembra eccellente. A disposizione però ci sono anche diversi ...

Mirabilia Urbis - mostra d’arte contemporanea “itinerante” Nel centro storico di Roma - 7- 13 ottobre 2019 : Roma – Lunedì 7 ottobre p.v. alle ore 18.00 al Cinema Farnese (via Campo de’ Fiori 56, Roma), prenderà il via la prima edizione di Mirabilia Urbis, una mostra d’arte contemporanea che prevede in un itinerario a piedi con partenza da Campo de’Fiori per arrivare tramite varie tappe fino alle vie limitrofe. Il progetto espositivo ideato da Carlo Caloro e prodotto da artQ13 è curato da Giuliana Benassi con il sostegno dell’Assessorato alle ...

Atletica - Mondiali 2019 : Giorgio Rubino costretto al forfait Nella marcia per un infortunio muscolare : Arriva una rinuncia dell’ultimo minuto in casa Italia in vista dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, che si svolgeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. Infatti Giorgio Rubino non parteciperà alla 20 km di marcia, in programma venerdì 4 ottobre. Il 33enne romano, che salì sul podio iridato a Berlino 2009 conquistando la medaglia di bronzo, ha accusato una lesione al bicipite femorale destro, che lo ha costretto inevitabilmente al ...

Hockey pista - Supercoppa Italiana 2019 : Forte dei Marmi cala il tris! Breganze battuto 5-1 Nella decisiva gara di ritorno : Dopo il 3-3 dell’andata in trasferta, il Forte dei Marmi travolge in casa il Breganze per 5-1 nella finale di ritorno della Supercoppa Italiana di Hockey pista e si aggiudica il trofeo per la terza volta nella sua storia. Grande partita degli uomini di Bresciani che dopo un avvio bloccato si sciolgono e fanno un sol boccone dei rivali veneti. Ad aprire le marcature ci pensa Rubio a cui fa eco immediatamente la rete di Maremmani, mentre è ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Bologna batte Roma Nella sfida tra le Virtus - vincono anche Trento su Pistoia e Brescia su Reggio Emilia : Dopo il successo esterno della Fortitudo Bologna di ieri sera contro Pesaro che ha inaugurato il campionato di Serie A 2019-2020, oggi si sono giocate altre tre partite, si chiuderà poi il programma domani con Venezia–Trieste, Brindisi–Cantù, Varese–Sassari e Treviso-Milano. DOLOMITI ENERGIA Basket TRENTINO-ORIORA Pistoia 88-75 (19-19, 25-18, 24-17, 20-21) Dopo un primo quarto molto equilibrato, con Trento quasi sempre avanti ...

Atletica - Mondiali 2019 : le favorite delle gare femminili. Cina protagonista nei lanci - Giamaica Nella velocità e grandi battaglie Nel mezzofondo : Mondiali strani, quelli di Doha, che arrivano alla fine di una stagione lunga e durissima con tanti appuntamenti intermedi. Le favorite arrivano spesso dalla graduatoria stagionale ma come le grandi protagoniste dell’Atletica femminile arriveranno all’appuntamento più importante non si può sapere. Proviamo a ipotizzare quali saranno le protagoniste dell varie gare femminili di Doha 2019 100. Giamaica su tutti anche se regna ...

Bridge - Mondiali 2019 : Polonia avanti contro gli USA Nelle semifinali - l’Olanda domina la Norvegia : A Wuhan (Cina) si stanno disputando le semifinali dei Mondiali 2019 di Bridge, il torneo open (Bermuda Bowl, il più prestigioso) si sta rivelando davvero molto avvincente e oggi sono andati in scena i primi tre segmenti di gara. La Polonia si trova clamorosamente al comando contro gli USA detentori del trofeo: Nowosadzki , Kalite, Chmurski e Tusczynski hanno messo sotto gli statunitensi, 96-59 a metà gara e ora gli americani sono costretti a una ...

Bridge - Mondiali 2019 : Polonia avanti contro gli USA Nelle semifinali - l’Olanda dominata la Norvegia : A Wuhan (Cina) si stanno disputando le semifinali dei Mondiali 2019 di Bridge, il torneo open (Bermuda Bowl, il più prestigioso) si sta rivelando davvero molto avvincente e oggi sono andati in scena i primi tre segmenti di gara. La Polonia si trova clamorosamente al comando contro gli USA detentori del trofeo: Nowosadzki , Kalite, Chmurski e Tusczynski hanno messo sotto gli statunitensi, 96-59 a metà gara e ora gli americani sono costretti a una ...

Atletica - Mondiali 2019 : Meucci - Faniel e Rachik outsider Nella Maratona. Gli azzurri sperano in una gara tattica per stupire : Sabato 5 ottobre alle ore 23 italiane si terrà la maratona dei Mondiali di Doha 2019. Saranno tre gli azzurri in gara: Yassine Rachik, Eyob Ghebrehiwet Faniel e Daniele Meucci. Gli italiani non partono di certo tra i favoriti, potrebbero diventare outsider da tenere in considerazione laddove la gara non fosse corsa a ritmi troppo elevati. Nelle ultime quattro edizioni della competizione iridata, l’oro nella maratone è andato a un atleta ...

Volley - Coppa Italia 2019 : Italia ricca di novità - analisi convocazioni. Debutta Kooy - occasione d’oro per Nelli e Lavia : Non è ancora passato un giorno dalla cocente sconfitta contro la Francia che è costata l’eliminazione ai quarti di finale degli Europei che l’Italia deve già scuotersi e proiettarsi verso la Coppa dle Mondo 2019 di Volley maschile in programma in Giappone dal 1° al 15 ottobre. Si tratta di una storica competizione che ha sempre assegnato i pass olimpici ma quest’anno sarà fine a se stessa, non avrà una valenza per Tokyo 2020 ed ...

Mondiali di atletica 2019 – Dodici gli azzurri Nella prima giornata di gare - nei 100 metri attesa per Jacobs e Tortu : attesa per le batterie dei 100 metri, alle 17.05 italiane, che vedranno ai blocchi di partenza Marcell Jacobs e il recordman nazionale Filippo Tortu Dodici azzurri in gara nella prima giornata dei Mondiali di Doha, in Qatar, venerdì 27 settembre. Ad aprire il programma sarà la martellista Sara Fantini, inserita nel gruppo A di qualificazione alle 16.40 ora locale (15.40 in Italia). Per andare avanti è richiesta l’impegnativa misura di 72 ...

Basket - Eurolega femminile 2019-2020 : esordio amaro per la Reyer Venezia Nel preliminare - il DVTK vince 85-75 : Arriva una sconfitta per l’Umana Reyer Venezia nell’andata dei preliminari di Eurolega femminile 2019-2020. La formazione di Giampiero Ticchi, che succede a una lunga permanenza di Andrea Liberalotto sulla panchina lagunare, perde con il punteggio di 85-75 dalle ungheresi del DVTK, squadra che fa base a Miskolc. Molto importante, per le padrone di casa, il contributo di Ziomara Morrison, inarrestabile con i suoi 28 punti, ma anche ...