Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Nek econin occasione di una visita del Pontefice all'associazione. Nek ha cantato il brano Se Non Ami, rilasciato nel 2009 e ha poi condivido l'esibizione chitarra e voce sui social raccontando le emozioni a caldo e ringraziandoper l'opportunità: “È stato un onore, grazie aper questa occasione e per tutto ciò che fa”. Nella stessa occasione, ha accompagnato la visita di Sua Santità anche il tenore italianoa sostegno dell'organizzazioneche quotidianamente supporto le persone in difficoltà.mette a disposizione case famiglia e centri di ascolto inoltre segue passo dopo passo, nella vita quotidiana, persone in difficoltà, con la spinta del motto "portare gioia a chi ha perso la speranza" per le cause più varie. L'associazione è stata fondata ...

brimoniq : RT @OptiMagazine: Nek e Andrea Bocelli con Papa Francesco per l’associazione benefica Nuovi Orizzonti (video) - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Nek e Andrea Bocelli con Papa Francesco per l’associazione benefica Nuovi Orizzonti (video) - OptiMagazine : Nek e Andrea Bocelli con Papa Francesco per l’associazione benefica Nuovi Orizzonti (video) -