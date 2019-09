Natura e “musica” decorano gli abiti per lei a RomaSposa 2019

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Dal 3 al 6 ottobre a La Nuvola, tutte le tendenze della moda sposi. Tra gli accessori torna il guanto. Per chi vuole stupire strascichi, spacchi profondi e scollature vertiginose Un abito che racconti una storia, che sappia comunicare la personalità ed esprimere il sogno romantico di ogni donna: sono tante le aspettative delle future spose nella decisione del look per il grande giorno. Per guidare la scelta e scoprire le nuove collezioni di atelier e stilisti, tornano protagoniste di– Salone Internazionale della Sposa le migliori proposte del settore wedding. Tante le tendenze pronte a salire in passerella – dal 3 al 6 ottobre a La Nuvola di Fuksas – con un’agenda ricca di sfilate, con più di 1000. Non solo per lei: ognuno potrà trovare al Salone Internazionale della Sposa il proprio abito da sogno, con modelli anche per lo sposo e da cerimonia. Lo ...

