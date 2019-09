Nathaly e Andrea dopo Temptation Island Vip | nessun ritorno di fiamma possibile

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) UnditraCaldonazzo eIppolitiVip è una cosa im: a dichiararlo sono stati i diretti interessati che sono stati intervistati da Uomini e Donne Magazine. I due non si sono risparmiati frecciatine e battutine al veleno: d'altra parte,il modo in cui si sono detti addio al falò di confronto, pensare che ci fossero i margini per una riconciliazione era praticamente im. Ma a togliere ogni eventuale dubbio ci hanno pensato proprio i protagonisti della vicenda che hanno messo un sigillo con la parola 'fine', salvo sorprese, ad una relazione durata per ben tre anni.: 'Per meè morto'ha visto delle immagini troppo dure da mandare giù aVip: il falò di confronto con l'ormai ex fidanzato, oltre ad essere stato molto duro, tanto da attirare le critiche del web nei confronti ...

