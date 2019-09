Nathaly Caldonazzo è furiosa | Per me Andrea Ippoliti è morto

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) La storia d’amore trasi è conclusa davanti alle telecamere di Temptation Island Vip, ma dopo quell’esperienza l’attrice continua a serbare rancore nei confronti del suo ex compagno. I due, che hanno fatto il loro ingresso nel reality show per tentare di risolvere alcuni problemi di coppia, hanno chiesto il falò di confronto anticipato decidendo di lasciarsi in maniera definitiva.ha aggredito verbalmente lae il loro incontro-scontro ha suscitato non poche reazioni sul web. Ad oggi, i due pare che non siano riusciti a ristabilire dei rapporti civili e, intervistata da Uomini e Donne Magazine,si è mostrata ancoranei confronti dell’ex compagno.“Per me, non voglio neanche incontrarlo per strada. Mi sento svuotata, ma pronta a rinascere – ha confessato lei - . Ora sto metabolizzando un lutto. A ...

