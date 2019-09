Napoli | nuovo scandalo corruzione | arrestati due finanzieri | un imprenditore e il

«Llorente nuovo re di Napoli» - così Fernando conquista i napoletani : Non sono di certo mancate le palpitazioni sul campo di Lecce per i tifosi azzurri: 4-1 per i ragazzi di Ancelotti e il pranzo della domenica delle famiglie napoletane è finito in dolcezza....

Napoli - "Jeans strappati? Niente scuola" : nuovo caso istituto Scampia : nuovo caso sul regolamento della scuola Carlo Levi Ilaria Alpi di Scampia, istituto molto attivo contro la dispersione scolastica in un territorio senz'altro difficile. Solo qualche giorno fa ha fatto clamore la vicenda di Lino, il tredicenne con le treccine blu al quale la preside Rosalba Rotondo aveva vietato l'accesso in classe, lanciata sul giornale online partenopeo InterNapoli e poi diventata un caso nazionale. La storia ...

Napoli - De Luca silura Renzi : «La scissione dal Pd non porterà nulla di nuovo» : «La scissione non porterà nulla di nuovo e nulla di sconvolgente. Non riesco a capirne l'utilità». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania,...

Il Napoli fa festa nel nuovo stadio : doppio Mertens abbatte la Samp : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo per la terza giornata di campionato in un match estremamente delicato per entrambe le compagini: i partenopei, dopo avere sofferto e vinto a Firenze...

Napoli-Samp - ecco il nuovo stadio : «Ma che figuraccia con i lavori» : Sono le 16.05 quando i primi tifosi varcano i cancelli del ?nuovo? stadio San Paolo. Ad attenderli un impianto rinnovato ? tra caos e polemiche ? e una squadra che già...

Napoli-Samp - il doppio ex Fusi : “Azzurri con più certezze. Mi ha impressionato un nuovo acquisto” : Napoli-Samp, il doppio ex Fusi: “Azzurri con più certezze. Mi ha impressionato un nuovo acquisto”. L’ ex mediano del Napoli scudetto parla della sfida ai microfoni de Il Mattino Napoli-Samp, il doppio ex Fusi: “Azzurri con più certezze. Mi ha impressionato un nuovo acquisto”. L’ ex mediano del Napoli scudetto parla della sfida ai microfoni de Il Mattino «A inizio stagione può succedere, dipende dalle ...

Da Genova : Di Francesco - contromossa per il Napoli : al San Paolo debutta il nuovo modulo : Da Genova: Di Francesco, contromossa per il Napoli: al San Paolo debutta il nuovo modulo . Il Secolo XIX analizza la sfida che vedrà di fronte gli uomini di Ancelotti e i blucerchiati Da Genova: Di Francesco, contromossa per il Napoli: al San Paolo debutta il nuovo modulo . Il Secolo XIX analizza la sfida che vedrà di fronte gli uomini di Ancelotti e i blucerchiati. “Per Eusebio Di Francesco oggi niente conferenza stampa prepartita. ...

L’Amica Geniale 2 in onda a febbraio? Ultime riprese in centro a Napoli per Storia del nuovo Cognome : L'Amica Geniale 2 andrà in onda a febbraio? La serie tv non è presente nel palinsesto autunnale visto che le riprese sono ancora in corso ma, a quanto pare, la messa in onda non è prevista subito dopo la vacanze di Natale, anzi. Secondo quanto si vocifera sembra proprio che Storia del nuovo Cognome, il secondo capitolo della serie, andrà in onda a febbraio e, sicuramente, subito dopo il Festival di Sanremo. A confermare la programmazione è ...

Infermieri furbetti a Napoli - tutti al lavoro nel nuovo ospedale : Una sala operatoria bloccata lunedì scorso all'ospedale del Mare perché mancano gli Infermieri, tre in malattia e altri che chiedono l'ausilio del ferrista per operare a cui...

L'odissea dei pendolari : nuovo guasto sull?alta velocità Roma-Napoli - ritardi fino a 120 minuti : Ancora un guasto sulla linea dell?alta velocità Roma-Napoli con ritardi fino a 120 minuti. Questa volta c?è stato un problema alla linea elettrica all?altezza di...

Calciomercato Napoli - sfuma definitivamente la pista Icardi : ecco chi è il nuovo attaccante azzurro : Il club del presidente De Laurentiis ha chiuso per l’arrivo di Fernando Llorente, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Ancelotti Il Napoli ha il suo nuovo attaccante, ma non si tratta di Mauro Icardi. Il club del presidente De Laurentiis ha deciso di non aspettare più l’argentino, preferendo virare su un altro obiettivo, che ha il profilo di Fernando Llorente. Lapresse Svincolatosi dal Tottenham al termine della ...

Klopp sul sorteggio : “Ancora il Napoli - sarà emozionante incontrarli di nuovo - ecco il loro punto di forza” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, commenta il sorteggio di Champions League: “Ancora il Napoli! Ormai non so più quante sono le volte che ho giocato contro di loro, ma quello che so ovviamente è che la loro è una squadra molto esperta. Dovrò dare un’occhiata a Genk e Salisburgo, ma so che sono compagini giovani, fresche e cariche, quindi sarà interessante affrontarle”. Il tecnico campione d’Europa sul Napoli : “Un’ottima squadra che ...

Napoli - Koulibaly è di nuovo papà : è nata Nessa : Fiocco rosa in casa Napoli. Kalidou Koulibaly è di nuovo papà. E’ nata infatti Nessa, la secondogenita del difensore azzurro e della moglie Charline Oudenot, già genitori di Seni, il maschietto venuto alla luce a gennaio di 3 anni fa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kalidou Koulibaly (@kKoulibaly26) in data: 28 Ago 2019 alle ore 4:22 PDT L'articolo Napoli, ...

Sky Sport : “Momenti decisivi per il nuovo attaccante del Napoli - le ultime” : Secondo la redazione di Sky Sport, ci sarebbero importanti novità riguardanti il prossimo attaccante del Napoli: “Il Napoli aspetterà Mauro Icardi fino a domani. L’argentino dopo l’arrivo di Alexis Sanchez è più che mai fuori dal progetto, potrebbe ripensarci e accettare il Napoli. Llorente vuole il Napoli ma non vuole sentirsi un ripiego. Sono momenti decisivi per il futuro del nuovo attaccante del Napoli, le prossime 48 ...