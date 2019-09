Napoli | Insigne furioso contro Marocchi | “Poca intensità? Così ci offendi Noi abbiamo

Lite Insigne-Marocchi in diretta tv - l’attaccante del Napoli è una furia : “sentire certe cose è un’offesa” [VIDEO] : L’attaccante del Napoli ha risposto per le rime all’attacco di Marocchi, che ha accusato gli azzurri di aver messo poca intensità nel match con il Cagliari Lorenzo Insigne non ci sta e risponde per le rime a Giancarlo Marocchi nel post match tra Napoli e Cagliari, vinto dai sardi grazie ad un colpo di testa nel finale di Lucas Castro. Cafaro/LaPresse Accusato dall’opinionista di Sky Sport di aver messo poca intensità in ...

Napoli-Cagliari - le pagelle di Forzazzurri : Insigne disastroso - Koulibaly perde la testa : Napoli Cagliari pagelle| Termina il match tra Napoli e Cagliari, molto equilibrato in certi punti e sicuramente molto tattico. Senza troppi indugi, andiamo a spulciare quelli che sono i voti e le pagelle stilate dalla redazione di Forzazzurri.net. Le pagelle di Napoli-Cagliari Meret, 6: Non viene praticamente mai impegnato, il portiere italiano non può nulla sul gol subito. Di Lorenzo 6.5: Buona partita del laterale destro che anche oggi ...

Lecce-Napoli - le pagelle di Forzazzurri : Llorente il migliore - fuori forma Ghoulam e Insigne : Lecce-Napoli, le pagelle di Forzazzurri.net pagelle Lecce Napoli| Il Napoli espugna Lecce e porta a casa tre punti importantissimi per il continuo del campionato. Gli azzurri senza tante difficoltà hanno spazzato via i padroni di casa con un largo 1-4. Senza indugi, andiamo a spulciare quelle che sono le pagelle degli azzurri. Le pagelle del Napoli Ospina, 6: Commette due grandi parate, la prima mostruosa. Errore troppo grossolano però in ...

Insigne : “Qualsiasi giocatore del Napoli gioca con qualsiasi modulo” : Lorenzo Insigne ai microfoni di Dazn al termine di Lecce-Napoli. Questa squadra può cambiare modulo senza aver paura di non trovare gli interpreti giusti? “Sì, il mister sta dando fiducia a tutti, ci sentiamo tutti importanti, questa è la forza del gruppo. qualsiasi calciatore del Napoli gioca con qualsiasi modulo. Siamo dando il massimo, facciamo quello che ci chiede il mister perché solo così si fanno risultati” All’89’ ...

Live Lecce-Napoli 0-2 : al riposo con Llorente e Insigne : Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte...

LIVE Lecce-Napoli 0-2 - Serie A calcio in DIRETTA : Llorente e Insigne mettono avanti i partenopei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Partita mai in discussione, il rigore mette quasi al sicuro il Napoli. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Finito il primo tempo! 45′ Ammonito Elmas che trattiene per la maglia Mancosu. 44′ Ci sarà un solo minuto di recupero. 43′ La partita è saldamente nel controllo del Napoli, il Lecce non riesce ad organizzare una reazione pericolosa. 41′ Ammonito ...

Live Lecce-Napoli 0-2 : Insigne gol al secondo tentativo : Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte...

Mancini : “Voglio l’Italia come il Napoli : colpito da un aspetto degli azzurri. Di Lorenzo? Verrà in Nazionale! Su Meret e Insigne…” : Mancini: “Voglio l’Italia come il Napoli”. Il ct della Nazionale parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Vi proponiamo alcuni passaggi evidenziati dalla nostra redazione Mancini: “Voglio l’Italia come il Napoli: colpito da un aspetto degli azzurri. Di Lorenzo? Verrà in Nazionale! Su Meret e Insigne…”. Il ct della Nazionale parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Vi proponiamo alcuni ...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : serve la giocata di Insigne o Mertens per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Il Napoli ha ora superato il LIVErpool come numero di passaggi effettuati 334 a 330. 50′ Miracolo di Adrian che su un cross di Mario Rui per Mertens colpisce al volo, ma con la mano aperta respinge il tiro. 48′ Si scalda Llorente che potrebbe entrare nel corso del secondo tempo. 46′ Qualche problema alla schiena per Lozano ma non sembrano esserci particolari ...

Napoli-Liverpool probabili formazioni : sarà 4-4-2 - Insigne al fianco di Mertens : NAPOLI LIVERPOOL probabili formazioni- Dopo il netto successo contro la Sampdoria, il Napoli si prepara alla sfida di domani contro il Liverpool. Avversario ostico e complicato, ma Ancelotti ha voglia di recitare una parte d’assoluto protagonista anche in chiave Champions League. Il tecnico azzurro si affiderà al 4-4-2. Maksimovic in vantaggio su Di Lorenzo nel […] L'articolo Napoli-Liverpool probabili formazioni: sarà 4-4-2, Insigne ...

Napoli-Liverpool - le probabili formazioni : tornano titolari Insigne e Ghoulam : Napoli-Liverpool, LE probabili formazioni – Sfida di lusso nel girone E. Si parte subito forte con la gara tra Napoli e Liverpool, favorite del girone, che si affrontano nella prima giornata. Napoli reduce dalla vittoria contro la Sampdoria per 2-0, che ha lasciato ancora qualche perplessità sulla fase difensiva degli azzurri. La fase offensiva è invece già in palla, soprattutto grazie ad un Mertens in grande forma. Dall’altra ...

Champions - probabili formazioni Napoli-Liverpool : gioca Insigne - in tv pure in chiaro : Spettacolo assicurato in Napoli-Liverpool, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League che si giocherà martedì 17 settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 21. Non poteva esserci un esordio più complicato per i partenopei di mister Ancelotti, visto che dovranno giocare contro i campioni d'Europa in carica. Non ci sono dubbi sul valore della squadra inglese allenata da Klopp, che lo scorso anno ha vinto con ...

Insigne : «Non ho scelto Raiola per andare via da Napoli» : Lorenzo Insigne nell’intervista al Mattino ritorna sulla questione che lo ha visto protagonista quest’estate relativa alla sua permanenza in azzurro. «Non ho mai pensato di andarmene» conferma e aggiunge che la scelta di prendere Mino Raiola come suo procuratore non ha un secondo fine «Voglio chiarire subito una cosa: non ho scelto Raiola per andare via. Ho sempre detto che voglio restare e cercherò di dare sempre il massimo per ...

Napoli-Liverpool - torna Insigne. Giocherà Mertens o Lozano? O tutti e due? : Ieri il Napoli è tornato subito in campo per prepararsi all’impegno di Champions di domani. Il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport ipotizzano quale sarà la formazione che Ancelotti metterà in campo contro il Liverpool. Scelte che saranno definite meglio oggi, dopo la rifinitura. Entrambi i quotidiani sportivi parlano del ritorno di Manolas accanto a Koulibaly. Mentre per il Corriere dello Sport sarà confermato anche Maksimovic, per la ...