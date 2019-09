Napoli | gioca 10 volte lo stesso ambo | la strana maxivincita al Lotto

Napoli-Cagliari - Ancelotti mette le cose in chiaro : “dispiace per il risultato - ma abbiamo giocato bene” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Cagliari in casa, sottolineando la buona prestazione della propria squadra Carlo Ancelotti non vuole musi lunghi dopo la sconfitta del Napoli contro il Cagliari, la delusione c’è eccome in casa azzurra ma non per la prestazione fornita da Mertens e compagni. Cafaro/LaPresse L’allenatore di Reggiolo infatti commenta con molta franchezza il ko che lascia ...

Repubblica : Napoli e Cagliari signore del turnover. 22 giocatori cambiati finora : Il turno infrasettimanale di campionato, scrive Repubblica, è un’occasione di mettere in campo chi non gioca sempre, chi ha avuto, finora, meno occasioni. Non sono in molti. Quest’anno, in Serie A, hanno giocato una partita dall’inizio 330 calciatori. Vuol dire che ognuno dei 20 club del campionato ha schierato almeno 5 titolari diversi nelle prime quattro giornate. In pratica ogni club ha cambiato quasi metà squadra. Soltanto ...

Napoli-Cagliari - i convocati : Manolas recupera. Potrebbe giocare Younes : Napoli-Cagliari si disputa questa sera alle ore 21 al San Paolo per il turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A. I convocati del Napoli Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski. L'articolo Napoli-Cagliari, i convocati: Manolas recupera. Potrebbe giocare ...

Carolina Morace : “Napoli squadra quadrata. Ancelotti ha cura dei suoi giocatori” : Il Mattino intervista Carolina Morace, che oggi commenterà Napoli-Cagliari al fianco di Riccardo Gentile su Sky. L’allenatrice parla anche del Napoli. “È una delle squadre più quadrate della serie A. È forte in tutti i reparti e secondo me Ancelotti è riuscito dargli un equilibrio”. La Morace spiega che il Napoli di Ancelotti mentre è impegnato nella fase offensiva sa già cosa fare se perde palla. “Quelle che in gergo ...

Llorente al Napoli 3 gol in 133' giocati - al Tottenham 2 gol in due anni : 133 minuti di gioco e 3 reti segnate, questi i numeri dell’avvio al Napoli di Fernando Llorente, come riporta la Gazzetta dello Sport. Ma non andava così bene il Premier, in sue anni al Tottenham l’attaccante spagnolo aveva totalizzato solo 2 go, certo giocava poco, ma è chiaro che le cose non funzionavano come dovevano. Pochettino ha sempre lodato Llorente è uno che s’impegna al massimo, che tende ad essere sempre di buonumore e ...

Gazzetta : il Napoli non ha due squadre ma venti giocatori intercambiabili : Ancelotti abolisce il concetto di titolari, ma spiega «non lo chiamate turnover», scrive sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita Il tecnico è arrivato a Napoli la scorsa stagione dopo due tecnici come Sarri e Mazzarri che avevano fatto dei titolarissimi il loro penso per far giocare il Napoli. Nell’estate scorsa arriva Ancelotti – uno che qualcosa ha vinto e nella stagione della Champions al Real Madrid alternava già i portieri – e comincia ...

Insigne : “Qualsiasi giocatore del Napoli gioca con qualsiasi modulo” : Lorenzo Insigne ai microfoni di Dazn al termine di Lecce-Napoli. Questa squadra può cambiare modulo senza aver paura di non trovare gli interpreti giusti? “Sì, il mister sta dando fiducia a tutti, ci sentiamo tutti importanti, questa è la forza del gruppo. qualsiasi calciatore del Napoli gioca con qualsiasi modulo. Siamo dando il massimo, facciamo quello che ci chiede il mister perché solo così si fanno risultati” All’89’ ...

Lecce-Napoli - formazioni. Milik e Llorente in attacco. Gioca Fabian : Il Napoli ha ufficializzato la formazione che tra poco scenderà in campo a Lecce. In porta Ospina. In difesa Koulibaly in coppia con Maksimovic, con, ai lati, Malcuit e Ghoulam, preferito a Mario Rui che ha bisogno di riposo dopo la splendida prestazione di Liverpool. Al centrocampo Elmas, Fabian, Zielinski e Insigne. Callejon resta in panchina a rifiatare. In attacco torna Milik. Farà coppia con Llorente. Ecco la formazione del Napoli Ospina, ...

Gianni Di Marzio : “Il Napoli mi ha esaltato nell’applicazione tecnico-tattica. Senza dubbio il migliore al mondo gioca nel Napoli!” : Di Marzio su Napoli-Liverpool Il Tecnico Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live per dire la sua su Napoli-Liverpool. Queste le sue parole: “Vista l’applicazione messa in campo dal Napoli contro il Liverpool, ogni obiettivo è alla portata. Lozano non mi ha soddisfatto in quella posizione, lo vedo meglio da esterno, ma ho visto un Napoli che mi ha esaltato per la sua applicazione tecnico-tattica e se ...

Quagliarella a Dazn : Napoli… è sempre stato il mio sogno. Sarebbe bello giocare ancora in azzurro : Fabio Quagliarella ha rilasciato una lunga intervista a Diletta Leotta su Dazn in cui ha parlato anche del suo grande sogno il Napoli “Da bambino ho fatto tanti provini per il Napoli… è sempre stato il mio sogno. L’anno di Napoli poi ho giocato bene, sono andato in doppia cifra e eravamo andati in Europa, quindi non avevo nulla da rimproverarmi, i problemi venivano da fuori dal campo. Sono stati momenti difficili per me e la mia famiglia. ...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : serve la giocata di Insigne o Mertens per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Il Napoli ha ora superato il LIVErpool come numero di passaggi effettuati 334 a 330. 50′ Miracolo di Adrian che su un cross di Mario Rui per Mertens colpisce al volo, ma con la mano aperta respinge il tiro. 48′ Si scalda Llorente che potrebbe entrare nel corso del secondo tempo. 46′ Qualche problema alla schiena per Lozano ma non sembrano esserci particolari ...

Champions - probabili formazioni Napoli-Liverpool : gioca Insigne - in tv pure in chiaro : Spettacolo assicurato in Napoli-Liverpool, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League che si giocherà martedì 17 settembre con fischio d'inizio fissato alle ore 21. Non poteva esserci un esordio più complicato per i partenopei di mister Ancelotti, visto che dovranno giocare contro i campioni d'Europa in carica. Non ci sono dubbi sul valore della squadra inglese allenata da Klopp, che lo scorso anno ha vinto con ...

Mauro e gli alibi Juve : “Ha giocato alle 3 e avuto infortuni. Napoli un po’ meglio ma ha giocato con la Samp…” : Mauro e gli alibi Juve: “Ha giocato alle 3 e avuto infortuni….”. L’opinionista scrive sull’ultimo turno di campionato delle big per le pagine web de ‘La Repubblica’ Mauro e gli alibi Juve: “Ha giocato alle 3 e avuto infortuni. Napoli un po’ meglio ma ha giocato con la Samp…”. L’opinionista scrive sull’ultimo turno di campionato delle big per le pagine web de ...

Napoli-Sampdoria : giocano Lozano ed Elmas - fuori Allan e Manolas : Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo tra poco al San Paolo, contro la Sampdoria. Ancelotti ha sorpreso tutti. Non schiera Llorente al fianco di Mertens, come sembrava alla vigilia, visto che lo spagnolo aveva avuto il tempo di allenarsi durante l’assenza dei compagni per le esperienze nazionali, ma sceglie Lozano. fuori Allan, che ha ancora bisogno di riposarsi dopo gli impegni con il Brasile. Al centrocampo ...