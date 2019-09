Napoli | de Magistris scioglie le riserve | «Mi candiderò alle prossime elezioni politiche»

Napoli - De Magistris consegna onorificenza a Krol : Importante riconoscimento nei confronti di Ruud Krol per la sua brillante carriere con la maglia del Napoli, il sindaco Lugi De Magistris ha consegnato una targa all’ex difensore olandese. “E’ un riconoscimento ad un grande campione di calcio, ma anche ad un uomo legato alla nostra citta’ in un ruolo indimenticabile che e’ stato quello di libero” ha detto il primo cittadino napoletano. “Krol ha ...

Napoli - l'orgoglio di de Magistris : «Steinmeier e Mattarella incantati dalla città» : «La presenza a Napoli del nostro Capo di Stato, Sergio Mattarella, e del Presidente della Repubblica Federale di Germania Steinmeier, sono per la nostra città motivo di grande orgoglio....

Napoli - il miracolo di San Gennaro riesce a metà. Niente segno di pace tra De Luca e De Magistris : i due in Duomo si ignorano : Niente segno di pace tra il presidente De Luca e il sindaco De Magistris durante la funzione in occasione del miracolo di San Gennaro che si è svolta nel Duomo di Napoli. Nel momento in cui il cardinale Sepe ha invitato tutti a scambiarsi un segno di pace il presidente De Luca ha dato le spalle al sindaco evitando in questo modo di stringergli la mano in segno di pace. L'articolo Napoli, il miracolo di San Gennaro riesce a metà. Niente segno ...

Napoli - De Magistris : “Spogliatoi del San Paolo? E’ competenza della Regione” : “Lo spogliatoio del Napoli è a carico delle Universiadi. Basile si è preso l’impegno: entro sabato sarà messo in regola”. Così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, a proposito della polemica sulle condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo innescate dalle dure parole del tecnico della squadra azzurra Carlo Ancelotti. “Questa situazione non può che mettere in evidenza le competenze”, ha spiegato ai ...

Napoli - de Magistris boccia il governo M5S-Pd : «Soltanto bramosia di poltrone»? : «Le parole possono essere anche belle, suggestive, ma sono convincenti, vere, se pronunciate da persone coerenti e credibili. E siccome in questo governo tanti, da Salvini a Conte, hanno fatto...

Napoli - il sindaco De Magistris approva : “Icardi? Mi piacerebbe…” : “Icardi al Napoli? A me, sono sincero, piacerebbe. Lozano? Ottimo acquisto“. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, riguardo al mercato degli azzurri ai microfoni dell’emittente Canale 21. Poi sul San Paolo, rinnovato grazie alle Universiadi: “Siamo contenti che andremo a vedere la prima partita casalinga del Napoli a settembre in uno stadio completamente ristrutturato grazie al lavoro che abbiamo ...

Napoli : de Magistris - 'nemici non demordono ma no paura - supereremo ostacoli' (2) : (AdnKronos) - "Alla nostra squadra del laboratorio Napoli, fatta di tante donne e tanti uomini, chiedo di non mollare mai, perché la rivoluzione per non arrestarsi si deve alimentare con la lotta, il sacrificio, la passione e l’amore", sottolinea il sindaco di Napoli. A Napoli, conclude de Magistris