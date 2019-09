Mr Ripley | Andrew Scott protagonista della serie tv Showtime – Notizie del giorno

Andrew Scott - il prete sexy di Fleabag - diventa Tom Ripley per Showtime : Moriarty in Sherlock, prete sexy nella seconda travolgente stagione di Fleabag ormai sulla bocca di tutti e adesso Tom Ripley. Andrew Scott non ama ruoli semplici o poco importanti, su questo possiamo essere sicuri.L'attore irlandese sarà così il protagonista di Ripley, nuova serie tv ordinata ufficialmente da Showtime in 8 episodi, adattamento dei romanzi dedicati al personaggio di Tom Ripley scritti da Patricia Highsmith. Steven Zaillian, ...