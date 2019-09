Mps | confermata dalla Cassazione la sanzione Consob per il caso dei titoli Casaforte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) È stataladi 2 milioni e 392mila euro a carico del Monte dei Paschi di Siena quale responsabile in solido dei comportamenti scorretti verso la clientela tenuti dall’ex presidente Giuseppe Mussari e altri 31 manager della banca, per mancata e inadeguata gestione del conflitto di interesse in relazione al collocamento sul mercato, primario e secondario, dei’ dal novembre 2010 al novembre 2011. Con questo verdetto – sentenza 24081 depositata oggi – la Suprema Corte ha reso definitivo quanto stabilitoCorte di appello di Firenze nel 2016, a seguito della delibera con la quale lanel 2014 aveva emesso il provvedimento sanzionatorio. È stata annullata con rinvio, per nuovo esame, solo la posizione dell’ex direttore generale Fabrizio Viola in quanto il collocamento di ‘’ è ...

