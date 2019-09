Morti più di due milioni di animali nelle foreste della Bolivia a causa degli incendi

Salvini replica a Conte sui migranti : "Più sbarchi - più Morti" : “In un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75%, e in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l’accordo di Malta è solo l’ennesima promessa dell’Europa. Tante parole ma fatti zero, come in passato. Il premier Conte dovrebbe ricordarlo e mostrare rispetto per chi ha governato con lui per 14 mesi, contribuendo a strapparlo dall’anonimato. Se non sopportava me e la Lega, ...

Il Cnr afferma che ci sono stati più Morti del previsto vicino alla centrale a carbone di Vado Ligure : (foto: centrale di Vado Ligure) Nell’area della centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure, in provincia di Savona, si è registrato un aumento della mortalità del 49% tra il 2001 e il 2013. È questo il dato emerso da uno studio del Cnr-Ifc (Istituto di fisiologia clinica) di Pisa appena pubblicato su Science of the Total Environment, secondo cui nei 12 comuni presi in esame, maggiormente esposte a inquinanti atmosferici emessi dalla ...

Più Morti negli infortuni sul lavoro : 599 vittime in sette mesi : Il rapporto Inail: aumento del 2 per cento nel periodo tra gennaio e luglio. Le denunce sono state 378.671. Crescono anche le malattie professionali: +2,7 per cento

In Sudan ci sono più di sessanta Morti per via delle alluvioni : Da inizio luglio il Sudan, uno dei paesi più poveri dell’Africa, è stato interessato da forti piogge e alluvioni, che finora hanno causato 62 morti e 98 feriti. Le cifre sono state diffuse ieri dall’agenzia stampa statale SUNA. Le alluvioni

Doveva essere il giorno più bello e invece si è trasformato nell’ultimo : la terribile storia di due sposi Morti poco dopo il sì : Doveva essere il giorno più bello della loro vita e invece si è trasformato nell’ultimo. E’ quanto accaduto a una giovane coppia il cui tragico destino ha voluto che la loro vita insieme durasse solo pochi minuti. Lui 19 anni, lei 20, si erano promessi amore eterno davanti al giudice di pace, quando nell’uscire dal parcheggio con la loro Chevrolet, seguiti dalle auto delle famiglie, sono stati travolti da un furgone che stava ...

Travolti dalla folla accalcata davanti ai cancelli : 5 Morti e più di venti feriti al concerto rap : Cinque persone sono morte la notte scorsa durante un concerto, in Algeria. Secondo quanto riportato dalla Bbc, i ragazzi sono stati Travolti dalla folla che si era accalcata davanti ad uno dei cancelli dello stadio di Algeri che ospitava il live del rapper Abderraouf Derradji, meglio noto con il nome di Soolking. Circa venti i feriti che sono stati subito trasportati in ospedale. Secondo il sito di notizie TSA, le vittime sono tre ragazzi e due ...

In Polonia un forte temporale ha causato quattro Morti e più di cento feriti : In Polonia, nella regione dei Monti Tatra, un forte temporale ha causato quattro morti e più di cento feriti. La notizia è stata confermata dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra che

Allarme ondate di calore : sempre più frequenti nell'emisfero nord - a Tokyo 100 Morti in sei settimane : Si teme che non siano rari e provvisori gli scenari che si sono visti ripetutamente nelle scorse settimane, con ondate di calore che hanno flagellato tutto l'emisfero nord dagli Usa al Giappone,...

Devastante grandinata uccide e ferisce più di 11mila uccelli di un lago : moltissimi Morti in volo : Una violentissima grandinata che ha investito una grande zona umida del Montana, negli Stati Uniti, ha provocato la morte o il ferimento di oltre 11mila uccelli. Gli animali sono stati colpiti mentre erano in volo, in acqua o sulla terraferma da chicchi di grandine grandi come palle da golf e da venti che soffiavano a più di 110 chilometri orari. Le migliaia di carcasse rischiano di innescare una grave contaminazione del delicato habitat ...

L’animale più pericoloso sulla Terra? E’ la zanzara - provoca 725mila Morti l’anno : Domani, 20 Agosto, è il Mosquito Day, giornata istituita su iniziativa di istituzioni e ONG contro la malaria: il vettore, la zanzara, è infatti tra gli animali più piccoli, ma anche il più pericoloso per l’uomo, con diverse centinaia di migliaia di vittime ogni anno. La data è stata scelta in onore di Sir Ronald Ross, che proprio il 20 Agosto 1897 scoprì che è la zanzara femmina a trasmettere la malaria, la principale causata ...

Italia - meno delitti ma più Morti sulle strade. Calano gli sbarchi ma diminuiscono anche i rimpatri : Il dossier di ferragosto del Viminale fa il quadro della sicurezza in Italia. L'80 per cento degli omicidi nella sfera affettiva o familiare

Maltempo India - 100 Morti per le piogge monsoniche : Kerala lo Stato più colpito : Fanno paura in India le piogge monsoniche che stanno interessando il paese dallo scorso Giovedì. E’ di almeno 100 morti e centinaia di migliaia di sfollati in India il bilancio delle alluvioni che da giovedì hanno colpito soprattutto lo Stato meridionale del Kerala, noto per spiagge e resort che attirano un consistente turismo internazionale. Non solo: le piogge dovrebbero peggiorare, per cui il governo ha ordinato a squadre ...

Ebola - Save The Children : “Più di 500 bimbi Morti nella Repubblica del Congo” : Più di 500 bambini hanno già perso la vita a causa dell’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica democratica del Congo, con un’accelerazione di decessi negli ultimi sei mesi, denuncia Save the Children, l’organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Nei sei mesi successivi al 1 agosto 2018, – scrivono – quando l’Ebola ha cominciato a ...

Caldo - riscaldamento globale killer : in Cina quasi 28mila Morti più l’anno : Il riscaldamento globale è un vero e proprio killer. Una ricerca ha rilevato che l’aumento della temperatura di +2,0°C al di sopra dei livelli preindustriali potrebbe portare ad almeno 27.900 morti in più correlate al calore nelle città cinesi ogni anno, rispetto a un aumento della temperatura ‘solo’ di +1,5°C. E’ quanto emerge da uno studio della Chinese Academy of Science e della Nanjing University of Information ...