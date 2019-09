Monte Bianco | “il ghiacciaio scivola di alcune decine di centimetri ogni giorno” | i dati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ilsi muove. Arrivano le prime conferme dal radar installato per monitorare il Planpincieux, porzione dei ghiacci perenni delche rischia di crollare sulla Val Ferret: lo spostamento della massa è “dial giorno”, ha riferito il responsabile del servizio geologico della Valle d’Aosta, Davide Bertolo. Negli ultimi due giorni, intanto, come spiegato dal glaciologo Fabrizio Grillo della Fondazione Montagna sicura di Courmayer, si sono registrati i primi crolli che hanno interessato un totale di 2.500 metri cubi di materiale, pari all’1% del. Il radar è stato trasportato in elicottero a Courmayer. Utilizza una tecnologia, rodata da una decina d’anni per il controllo difrane, che è in grado di percepire movimenti molto piccoli, anche di un decimo di millimetro, in qualsiasi condizione di visibilità. ...

