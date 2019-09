Monte Bianco | allerta ghiacciaio Planpincieux | «Scivola decine di centimetri al giorno»

Scioglimento del ghiacciaio sul Monte Bianco : radar per sorvegliare il Planpincieux : Installato un nuovo sistema di monitoraggio: «Il ghiacciaio si sposta 35 centimetri al giorno». Chiuse le strade di accesso ed evacuata parte della val Ferret

Monte Bianco - “il ghiacciaio scivola di alcune decine di centimetri ogni giorno” : i dati del radar installato per monitorare il Planpincieux : Il ghiacciaio si muove. Arrivano le prime conferme dal radar installato per monitorare il Planpincieux, porzione dei ghiacci perenni del Monte Bianco che rischia di crollare sulla Val Ferret: lo spostamento della massa è “alcune decine di centimetri al giorno”, ha riferito il responsabile del servizio geologico della Valle d’Aosta, Davide Bertolo. Negli ultimi due giorni, intanto, come spiegato dal glaciologo Fabrizio Grillo ...

Clima : Costa - 'ghiacciaio Monte Bianco è simbolo dell’emergenza' : Roma ,26 set.(AdnKronos) - La situazione del ghiacciaio del Monte Bianco "la stiamo seguendo insieme alla regione ma là l’elemento è simbolico; si tratta di un problema che riguarda i ghiacciai. C’è una situazione preoccupante dei ghiacciai che ci parla di un’emergenza Climatica". Lo afferma il mini

Monte Bianco - climatologo : “Oramai lo zero termico è sopra i 4000 metri” : “Oramai lo zero termico è sopra i 4000 metri e lo è anche nel mese in corso. In un hot spot come quello del bacino mediterraneo- caratterizzato da incremento recente delle temperature di alcuni decimi di grado superiore a quello globale- il sistema microclimatico glaciale e periglaciale risente in maniera amplificata di tale segnale termico,” spiega Massimiliano Fazzini, climatologo dell’Università di Camerino. “Le stazioni ...

Le immagini del Ghiacciaio a rischio crollo sul Monte Bianco : È allarme in Val d'Aosta per il potenziale crollo di una parte del Ghiacciaio Planpincieux, nella Val Ferret. Dagli ultimi rilevamenti è apparso evidente un aumento di velocità di scivolamento di tutta la porzione inferiore del Ghiacciaio che a cavallo tra fine agosto e settembre ha registrato una velocità media di picco tra i 50 e 60 cm al giorno. Le foto del Ghiacciaio.

