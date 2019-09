Moglie evira il marito perché non stava molto tempo con lei per giocare troppe ore a golf

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Subito dopo l’arresto una donna di 54 anni ha raccontato ai poliziotti di averto ilnon passavacon lei per. L’incredibile gesto è avvenuto a Yeosu una città nel Sud della Corea. La donna era stanca delle assenze da casa dele aveva escogitato il suo piano nei minimi particolari. La donna ha aspettato ilche rientrasse e dopo l’ennesima lite ha aspettato che l’uomo si addormentasse per compiere il tremendo gesto . Ad avvisare la Polizia è stato un vicino di casa, allarmato dalle urla di dolore dell’uomo in piena notte. Le forze dell’ordine, una volta arrivati sul posto, hanno trovato una situazione shoccante, c’era sangue ovunque. E’ stata la stessa donna a confessare l’accaduto raccontandolo con dovizia di particolari. La donna ha detto che l’uomo la trascurava troppo per, gioco “dove ...

morgana_1956 : @Triffleme @matteorenzi Ah perché sarebbe colpa di Renzi se i poco convinti hanno votato salvini? Un po’ come quell… -