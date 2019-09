Milan – Giampaolo sicuro dopo il ko col Torino | “è stata la miglior partita giocata fin

Fonte : sportfair

(Di giovedì 26 settembre 2019)commenta il ko di questa sera del: le parole del tecnico rossonerola sconfitta contro ilAmara sconfitta, questa sera, per il. I granata hanno trionfato in rimonta con una fantastica doppietta di Belotti nel posticipo della quinta giornata di Serie A. “Era unain controllo, non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla. Abbiamo avuto più di un’occasione per raddoppiare, non avevamo rischiato nulla fino a quei quattro minuti in cui è cambiato tutto. Dovevamo vincerla, èlafin qui dalin quanto a personalità. La sconfitta non ci sta proprio, è immeritata“, ha dichiaratoal termine del match ai microfoni Sky. Spada/LaPresse “Coi cambi volevo tener viva la squadra davanti, non abbassare il baricentro. Ho detto alla squadra di non sporcare lae di tenerla in ...

