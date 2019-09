Milan | Giampaolo | “Miglior partita giocata finora | la sconfitta non ci sta proprio”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Era unain controllo, non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla. Abbiamo avuto più di un’occasione per raddoppiare, non avevamo rischiato nulla fino a quei quattro minuti in cui è cambiato tutto. Dovevamo vincerla, è stata la migliorfin qui dalin quanto a personalità. Lanon ci sta proprio, è immeritata”. Sono le parole a Sky Sport dell’allenatore delMarcodopo lasubita in rimonta a Torino. “Coi cambi volevo tener viva la squadra davanti, non abbassare il baricentro. Ho detto alla squadra di non sporcare lae di tenerla in controllo. Il Torino è una squadra fisica, la chiave della vittoria stava nel giocare a calcio sempre evitando contrasti e uno contro uno. Nel gol dell’1-1 per la dinamica c’era fallo su Calhanoglu, ma sono piccole situazioni. Episodi che ...

