Milan Games Week 2019 | svelato il ricco calendario degli ospiti speciali nazionali e

Ritorna la Milan Games Week. Tutti gli appuntamenti di eSport da seguire : Da venerdì 27 a domenica torna Milan Games Week, la tre giorni dedicata al videogame. Quest’anno a Fiera Milano Rho l’attenzione sembra tutta puntata sugli eSport. Nasce Aesvi 4 eSport

PlayStation alla Milan Games Week 2019 con Death Stranding - MediEvil - Concrete Genie e molto altro : È ormai imminente l'inizio dell'edizione 2019 di Milan Games Week powered by TIM, la più importante fiera italiana dedicata ai videogiochi, in programma dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho. Anche quest'anno Sony Interactive Entertainment Italia sarà tra i protagonisti di questo evento, tanto atteso da giocatori e appassionati come dal grande pubblico, con uno spazio ancor più ampio rispetto alla passata edizione. Scopriamolo nel ...

PS4 vola a Milan Games Week : da Final Fantasy 7 a MediEvil - tutti i giochi presenti : Il conto alla rovescia per la Milan Games Week è praticamente agli sgoccioli. La prossima edizione della grande fiera videoludica italiana aprirà infatti i battenti il 27 settembre, per una "tre giorni" all'insegna di colori, cosplayer, videogame e nerdismi assortiti, che saluterà il foltissimo pubblico - accolto tra gli ampi padiglioni in quel di Rho Fiera Milano - domenica 29 settembre. Sono tantissimi gli espositori attesi nel corso della ...

Tanti giochi Nintendo Switch a Milan Games Week 2019 : la lista ufficiale : Moltissimi giochi Nintendo Switch si preparano a colorare Milano, e a sedurre tutti i gamer italiani. Nintendo sarà infatti tra i grandi protagonisti della Milan Games Week 2019, nuova edizione della fiera a tinte geek divenuta in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati tricolore. La casa di Super Mario, archiviato il lancio di Nintendo Switch Lite - versione più compatta e solo portatile della console ibrida - e ...

Pokémon Spada e Scudo e Luigi's Mansion 3 in anteprima alla Milan Games Week 2019 : L'autunno meneghino inizia anche quest'anno nel segno della Milan Games Week powered by TIM, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 27 al 29 settembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo sarà uno dei protagonisti della nona edizione con una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima assoluta per le migliaia di appassionati, ...

Nintendo protagonista della Milan Games Week 2019 : in anteprima assoluta Luigi’s Mansion 3 - Pokémon Spada e Pokémon Scudo : L’autunno meneghino inizia anche quest’anno nel segno della Milan Games Week powered by TIM, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 27 al 29 settembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, sarà uno dei protagonisti ...

“We are the Players” : PlayStation protagonista alla Milan Games Week : È ormai imminente l’inizio dell’edizione 2019 di Milan Games Week powered by TIM, la più importante fiera italiana dedicata ai videogiochi, in programma dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho. Anche quest’anno Sony Interactive Entertainment Italia sarà tra i protagonisti di questo evento, tanto atteso da giocatori e appassionati come dal grande pubblico, con uno spazio ancor più ampio rispetto alla passata edizione. Lo Stand PlayStation, ...

Milan Games Week sta arrivando : ecco gli appuntamenti per le famiglie - gli appassionati di game art - cosplay e retro gaming : Milan games Week powered by TIM - il principale consumer show videoludico italiano, promosso da AESVI e organizzato da Fandango Club - sta arrivando e proporrà ai visitatori della manifestazione, da venerdì 27 a domenica 29 settembre, un programma ricco di appuntamenti nelle aree Family, cosplay, retro e Art dei padiglioni di Fiera Milano Rho. Anche quest'anno le iniziative saranno dedicate agli appassionati dei videogiochi e a semplici curiosi, ...

Gillette Bomber Cup – Ospiti e appuntamenti alla Milan Games Week 2019 : Gillette fa il suo debutto alla Milan Games Week 2019 con la prima stagione della Gillette Bomber Cup. Si tratta di uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale entrando appieno nell’arena del mondo degli eSports. Dopo il successo della campagna Shave like a Bomber, la Gillette Bomber Cup nasce con l’obiettivo di sostenere e affermare i valori degli eSport in Italia dichiara Gennaro D’Ambrosio, Assistant Brand Manager Gillette. ...

Ubisoft alla Milan Games Week 2019 con le anteprime di Watch Dogs Legion - Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020 : Mancano ormai pochi giorni all'apertura delle porte di Milan Games Week powered by TIM, nona edizione della fiera che riunisce migliaia di appassionati di videogiochi. Ubisoft animerà la manifestazione con tre incredibili anteprime: Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020. Scopriamo i dettagli nel comunicato.Il lancio di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è alle porte e per l'occasione Ubisoft sarà presente ...

Gillette Bomber Cup featuring Fortnite alla Milan Games Week 2019 con tre giornate di eventi e ospiti : Gillette fa il suo debutto alla Milan Games Week 2019 con la prima stagione della Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale. Dettagli su appuntamenti, eventi e ospiti nel comunicato ufficiale."Dopo il successo della campagna Shave like a Bomber, la Gillette Bomber Cup nasce con l'obiettivo di sostenere e affermare i valori degli eSport in Italia", dichiara Gennaro D'Ambrosio, Assistant Brand Manager ...

Alla Milan Games Week la prima finale live in 5g in Europa : (Foto: Esl) Storico appuntamento Alla Milan Games Week 2019 in occasione della quale si terrà la prima finale live su rete 5g mai ospitata in Europa con protagonisti due tra i più popolari titoli in multiplayer come l’arcade automobilistico Asphalt 9: Legends e il battle royale Playerunknown’s Battlegrounds Mobile (Pugb). L’evento è stato organizzato da Vodafone e la società leader nell’esport mondiale, Esl. Nei giorni tra 27 ...

Milan Games Week powered by TIM – Svelate le molteplici anteprime : Fervono i preparativi per Milan Games Week powered by TIM, la cui nona edizione è ormai alle porte! In attesa che gli addetti ai lavori si rimbocchino le maniche per completare l’allestimento degli spazi di Fiera Milano Rho e renderla – da venerdì 27 a domenica 29 settembre – la casa di tutti gli appassionati di videogiochi, è tempo di svelare quali titoli animeranno la manifestazione. Durante questo appuntamento tanto atteso sarà ...

Doom Eternal - Dreams - Marvel's Avengers - Nioh 2 e moltissimi altri giochi in anteprima alla Milan Games Week 2019 : Fervono i preparativi per Milan Games Week powered by TIM, la cui nona edizione è ormai alle porte! In attesa che gli addetti ai lavori si rimbocchino le maniche per completare l'allestimento degli spazi di Fiera Milano Rho e renderla - da venerdì 27 a domenica 29 settembre - la casa di tutti gli appassionati di videogiochi, è tempo di svelare quali titoli animeranno la manifestazione. Durante questo appuntamento tanto atteso sarà possibile ...