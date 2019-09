“Mi avevi detto che non avresti mollato” Laura Chiatti | il cordoglio per la morte

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lutto nel mondo della movida romanda: è morto Pierfrancesco Stocco, che tutti conoscevano come Pierfra. Pierfrancesco Stocco è uno dei pr più amati e conosciuti di Roma. Ed è morto all’età di 46 anni. La notizia della sua tragica scomparsa, arrivata nella serata di mercoledì 25 settembre si è rapidamente diffusa sui social. Tantissimi i messaggi diarrivati. Pierfrancesco Stocco era una persona sempre allegra e solare. Era un uomo sorridente che amava la vita e le persone. L’ultimo post comparso sul suo profilo Facebook risale al 30 luglio, giorno del suo compleanno. “Il compleanno più difficile della mia vita… – ha scritto Stocco – non mi sono mai piaciuti i disertori. La guerra la puoi vincere o perdere, ma l’unica cosa che conta davvero è che si possa raccontare di averla combattuta. La fortuna può mancare, il valore no!”. A che cosa si riferiva? ...

