Meteo Roma del 26-09-2019 ore 19 | 15

Meteo Roma : previsioni per venerdì 27 settembre : Meteo Roma: previsioni per venerdì 27 settembre Sole prevalente al mattino sulla Capitale, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi sempre con tempo stabile. Qualche nube anche nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +16°C e +29°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 27 settembre Tempo stabile nel corso dell’intera giornata su tutta la regione con ampi spazi di sereno al mattino e qualche nube nel corso ...

Meteo Roma : previsioni per giovedì 26 settembre : Meteo Roma: previsioni per giovedì 26 settembre Condizioni di tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi nella mattinata e poi anche nel pomeriggio; in serata gli addensamenti lasceranno spazio ad ampi spazi di sereno così come anche nella nottata. Temperature comprese tra +18°C e +28°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 26 settembre Tempo stabile nel corso dell’intera giornata con addensamenti ...

Meteo Roma : previsioni per mercoledì 25 settembre : Meteo Roma: previsioni per mercoledì 25 settembre Tempo asciutto nella mattinata con qualche nube sparsa; temporali anche intensi attesi nel pomeriggio, piogge nelle ore serali. Temperature comprese tra +16°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 25 settembre Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; peggioramento atteso nel pomeriggio con temporali sulle aree centrali e settentrionali, piogge ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 24 settembre : Meteo Roma: previsioni per martedì 24 settembre Condizioni di tempo stabile sulla Capitale con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, sole prevalente nel pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +16°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 24 settembre Tempo stabile nel corso della giornata su tutto il Lazio con qualche nube al mattino e ampi spazi di sereno al pomeriggio; i cieli saranno sereni anche ...

Meteo Roma del 23-09-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di quest’oggi al nord Italia prosegue il tempo fortemente instabile Sul nord-est temporale tratti molto intensi sul Triveneto lungo i settori Alpini centro-orientali miglioramenti soltanto a partire da Ovest con Maggiori schiarite sul Piemonte Val d’Aosta e Liguria alla Centro Italia ha molte nubi soprattutto su un Lazio e Toscana sulle ...

Allerta Meteo - forte maltempo anche sulla Serie A : forti piogge a Roma - Lazio-Parma a rischio : Il maltempo che sta colpendo l’Italia si abbatterà oggi anche sulla 4ª giornata della Serie A. Su tutti gli stadi, eccezion fatta per Lecce dove alle 15:00 si giocherà Lecce-Napoli sotto il sole, avremo Meteo avverso con fresco, cielo molto nuvoloso o coperto, pioggia un po’ ovunque a tratti intensa. L’unica partita a rischio è Lazio-Parma, il posticipo delle 20:45 in programma allo stadio Olimpico di Roma. Su Roma sta piovendo ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte maltempo : incubo alluvione su Lazio e Toscana - nubifragio a Roma : Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di ...

Meteo Roma del 21-09-2019 ore 19 : 15 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia bel tempo su tutte le regioni solo qualche nube in transito al mattino cieli poco nuvolosi in Piemonte sera né altrove al pomeriggio ancora cieli sereni stessa cosa anche in serata in nottata alle Centro Italia condizioni di bel tempo sole fin dal mattino in Toscana sull’umbria qualche nube in più Invece sul Lazio sull’abruzzo e sulle ...