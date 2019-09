Meteo Roma del 26-09-2019 ore 06 | 10

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019)appuntamento con ilVediamo come sarà il tempo di sulla nostra pesa al nord del passaggio perturbato in giornata sulle regioni al mattino le prime piogge interesseranno la Liguria le Alpi al pomeriggio fenomeni si estenderanno su tutte le regioni mentre in serata insisteranno sulla pioggia tratti di forte intensità sul Friuli al centro peggioramentoin arrivo con alle prime piogge al mattino sulla Toscana al pomeriggio Più o meno in si estenderà la tutte le regioni con attività temporalesca tutto scana Umbria e Lazio pioggia anche in serata e nottata tra Umbria Marche Lazio Abruzzo Allah sudah giornata di bel tempo con Cieli poco nuvolosi fino al mattino c’è in Campania Sardegna dove non si esclude la possibilità di locali e brevi piogge in fenomeni temporaleschi esclusi in nottata sulla Campania temperature in lieve calo al centro-sud Italia previsioni a cura ...

