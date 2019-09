Messina : dissesto idrogeologico - entro ottobre al via lavori su torrente Mela (2) : (AdnKronos) - Tra le criticità rilevate, il restringimento dell’alveo a soli cento metri - rispetto a una media del tratto superiore di circa 180-200 metri - e l’assenza di un argine destro in muratura, proprio nel punto in cui cambiano nettamente le caratteristiche d’alveo e quindi anche il tipo di

Messina : dissesto idrogeologico - da Regione 1 - 6 mln per messa in sicurezza Frazzanò : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Le prime frane a Frazzanò, nel messinese, si sono verificate negli anni ’90 e il suo centro abitato, per l’80 per cento, ha una classificazione R4, ossia ad elevato rischio. E’ per questo che l’intervento di consolidamento programmato dall’Ufficio contro il dissesto id