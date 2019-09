Messina | dissesto idrogeologico | entro ottobre al via lavori su torrente Mela 2

Messina : dissesto idrogeologico - entro ottobre al via lavori su torrente Mela : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Partirà entro ottobre la messa in sicurezza del torrente Mela , nel messinese, programmato dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce. L'opera restituirà serenità ai resident

Messina : dissesto idrogeologico - da Regione 1 - 6 mln per messa in sicurezza Frazzanò : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Le prime frane a Frazzanò, nel messinese, si sono verificate negli anni ’90 e il suo centro abitato, per l’80 per cento, ha una classificazione R4, ossia ad elevato rischio. E’ per questo che l’intervento di consolidamento programmato dall’Ufficio contro il dissesto id