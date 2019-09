Mercatone Uno | il grido dei  lavoratori con 350 euro di paga | Salvati

Cisl : ex Mercatone Uno - vertenza dimenticata. Sindacati sollecitano tavolo Mise : grave condizione reddituale lavoratori merita attenzione : Roma – Futuro incerto quello dei 1860 lavoratori ex Mercatone Uno. Mentre si avvicina la scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisto dell’intero o di parte del perimetro del compendio aziendale prevista per il 31 ottobre e dopo il rinvio dell’incontro al ministero dello Sviluppo Economico previsto per il 16 settembre, i Sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs sollecitano ancora una volta il ...