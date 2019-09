Mediaset – Al Napoli piace il centrocampista Tonali | ma il Brescia spara altissimo | la

Napoli - Liverpool su Canale 5 - la Champions in chiaro torna a Mediaset : Sarà “Napoli-Liverpool” il primo match della Uefa Champions League 2019/20 trasmesso dalle reti Mediaset. La gara del San Paolo, in programma martedì 17 settembre, andrà in onda in diretta e in esclusiva in chiaro su Canale 5. Tra una settimana, la sfida tra gli azzurri di Carlo Ancelotti e i campioni in carica allenati da Jurgen Klopp aprirà la stagione del grande calcio europeo e, per l’occasione, ...

