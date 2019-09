Matteo Salvini | inattesa mossa-social | segue Laura Boldrini | ecco perché potrebbe averlo

Che tempo che fa - Fabio Fazio attacca Matteo Salvini : "A mio figlio dicevano che rubo i soldi alla Rai" : Fabio Fazio rompe il silenzio dopo la decisione della Rai di trasferirlo dalla domenica sera di Raiuno a quella di Raidue. Passaggio - quello di Che tempo che fa - che lui non ha vissuto come un declassamento. Rimozione? No. "Sono molto felice, non lo considero punitivo. Avrei potuto oppormi, ma non

Matteo Salvini pronto a denunciare Carola Rackete : "A bordo della Sea Watch c'erano tre torturatori" : "Carola, sulla sua nave, aveva trasportato tre torturatori e stupratori libici, che sono stati arrestati in Italia". Matteo Salvini annuncio la notizia che Luciana Lamorgese, suo successore al Viminale, ha cercato di tenere nascosto. Ma si sa il leader della Lega ha ancora un conto in sospeso con Ca

Matteo Salvini “Presto passaggi da M5S a Lega” in parlamento : Matteo Salvini “Presto passaggi da M5S a Lega” in parlamento È notizia recentissima il passaggio di una senatrice del Movimento 5 Stelle a Italia Viva di Matteo Renzi. Parliamo di Gelsomina Vono, che ha affermato di seguire Matteo “perché ha mostrato lungimiranza e determinazione.” La senatrice Vono parla di “una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ...

Matteo Renzi : con M5S azzardo per stop Salvini : 12.02 Matteo Renzi intervistato su diverse Tv ha spiegato: "L'alleanza con M5S è un incredibile azzardo ma sarebbe stato peggio essere in campagna elettorale contro Salvini". E su Romano Prodi che ha fatto una battuta, associando Italia Viva allo yogurt, ha risposto con una battuta sullo stesso tono: "Prodi è l' ultimo a poter parlare di cibo e politica, lo chiamano er Mortadella...". "Salvini non è un pericolo per la democrazia,ma per ...

Fuori dal Coro : stasera intervista a Matteo Salvini : Mario Giordano ospiterà in studio il leader della Lega Matteo Salvini. Spazio ad Affittopoli e alla truffa su bus e treni.

Pd - sì al taglio dei parlamentari. Luigi Di Maio : "Alla faccia di Matteo Salvini" : Addio a una pattuglia di parlamentari pur di tenere in piedi il governo. Alla fine dovrebbe spuntarla Luigi Di Maio, che pochi giorni fa aveva detto chiaro e tondo: senza il sì alla riforma l'esperienza di governo è subito conclusa. E il Pd obbedisce: il taglio dei parlamentari è stato fissato per i

Matteo Salvini spaventa Luigi Di Maio : "Nuovi arrivi nella Lega dal M5s" : "Mettetevi nei panni di chi ha fatto una battaglia nei Cinque Stelle per anni contro quelli del Pd perché erano corrotti e ci si ritrova alleato – ha detto Matteo Salvini in diretta ai microfoni di Radio Radicale -. Questo crea molto disagio, disagio che sarà palesato con alcune sorprese con dei pas

Matteo Salvini : "Nei 5 stelle presto sorprese con passaggi alla Lega" : “Mettetevi nei panni di chi ha fatto una battaglia nei Cinque stelle per anni contro quelli del Pd perché erano corrotti e ci si ritrova alleato. Questo crea molto disagio, disagio che sarà palesato con alcune sorprese con dei passaggi verso la Lega”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Radicale.Salvini ha proseguito: “In Umbria si vota prima del previsto perché hanno arrestato un ...

Emma Marrone riceve la solidarietà di Matteo Salvini : 'Le manderò un mazzo di fiori' : La notizia della malattia di Emma Marrone, costretta ad allontanarsi dalla musica per curarsi, ha scatenato dure discussioni nei social network, tirando in ballo anche le critiche che lei in passato aveva rivolto a Matteo Salvini. Gli immancabili haters hanno approfittato della novità sulle condizioni di salute per attaccare l'ex concorrente di Amici, non trovando però il sostegno del leader della Lega. Al contrario, in una recente intervista a ...

Matteo Salvini come valanga che si abbatte sul nuovo governo - una parola per tutti - “Conte mi odiava - a Di Maio non stavo simpatico” : Il leader della Lega si è abbattuto come una valanga contro il nuovo governo durante un’intervista rilasciata ieri sera a Skytg24. Matteo Salvini ha fatto intendere che i rapporti nel governo gialloverde durante i 14 mesi non erano proprio idilliaci. L’ex vice Presidente del Consiglio ha in particolare detto che “Conte lo odiava”, mentre “a Di Maio non stavo simpatico”. Prima di condividere qualsiasi azione di governo tra ...

Matteo Salvini - scontro con Conte - Renzi e Berlusconi : 'Non essere geloso' : Matteo Salvini, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi hanno sempre avuto un rapporto molto particolare e, a turno, sembra che tra i due litiganti il terzo abbia goduto. Ma andiamo per gradi. Oggi Salvini, dopo essere stato "spodestato" da Matteo Renzi (prima che si scindesse dal Pd e dall'alleanza con il M5s per la creazione del neo-partito "Italia Viva") sulla piattaforma Rousseau, dichiara lo scontro aperto sull'accordo dei migranti a Malta. Ha, a ...

DiMartedì - Mario Monti conferma : il governo Pd-M5s nato perché Matteo Salvini attaccava la Ue : Giù la maschera. Non che avessimo troppi dubbi al riguardo, ma in collegamento a DiMartedì - il programma condotto da Giovanni Floris su La7 e tornato in onda martedì 24 settembre - il senatore a vita Mario Monti conferma che questo governo è nato solo ed esclusivamente contro Matteo Salvini, così c

Laura Boldrini e Matteo Renzi si stanno giocando il ruolo di "anti-Salvini"? : In attesa del confronto televisivo fra "i due Matteo", il ruolo di anti-Salvini spetta di diritto a Laura Boldrini. La ex presidente della Camera sta ancora ricevendo gli auguri e le congratulazioni per il suo ingresso nel Pd, ma già si riaccende il duello a distanza con il leader della Lega. La disfida a colpi di Tweet Il PD è come un autobus: scende Renzi, sale la Boldrini! Ottimo acquisto pic.twitter.com/m0VIrTUa8e — Matteo Salvini ...

Matteo Salvini assume poliziotti - Giuseppe Conte e il Pd si intestano il merito : l'ultimo fronte : Dodicimila nuove assunzioni tra le Forza dell'Ordine. Frutto dell'impegno dell'ex ministro degli Interni Matteo Salvini, ma il merito se lo prende il premier Giuseppe Conte. Lo "scippo" a Palazzo Chigi avrà effetto immediato, perché come ricorda il Tempo, la Corte dei conti ha registrato il Dpcm del