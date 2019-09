Marocchino finge di essere stato investito ma viene smascherato dalle telecamere

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Andrea Pegoraroimmagini sembrava che un auto avesse urtato il pedone ma poi si vede che il ragazzo batte le mani sui vetri laterali e si getta a terra, simulando l'incidente. È successo a Verona Si è buttato a terra sulle strisce pedonali e ha finto diferito. Poi si è fatto portare in ospedale. Aveva simulato un incidente. Protagonista di questa vicenda un ragazzo di 24 anni di origini marocchine senza fissa dimora. Come riporta VeronaSera, il giovane rischia una querela per tentata truffa assicurativa. Il fatto è successo lunedì pomeriggio in via Torbido a Verona. Da una prima ricostruzione fatta con l’aiuto delle, agli agenti era parso che una Fiat Panda proveniente da Porta Vescovo avesse sbattuto contro un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. Gli occhi elettronici hanno però registrato tutta la scena, certificando la ...

