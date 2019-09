Marco Pantani | il Procuratore | “morto per droga | non ci sono misteri” Morra M5S

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ildella Repubblica di Rimini, Elisabetta Melotti, è stata sentita oggi dalla Commissione Antimafia e ha detto che il caso della morte diè chiuso, senza verità celate. “Sulla causa di morte di, rispetto a ciò che ha già valutato il giudice, non cielementi nuovi di nessun genere: ogni aspetto è stato esaminato dal giudice“, ha tagliato corto il magistrato. Secca la replica della famiglia: “Non è così.fu ucciso“. L’audizione segue di alcuni mesi ed è una risposta a quella dell’ex generale della Guardia di Finanza Umberto Rapetto, consulente della famiglia, che ha invece ha evidenziato una serie di “incongruenze e contraddizioni” nelle indagini e chiesto la riapertura dell’inchiesta, già archiviata in via definitiva come morte solitaria dovuta a un’overdose. Rapetto, in ...

BlitzQuotidiano : Morte Marco Pantani, pm Rimini all’Antimafia: “Nessun elemento nuovo” - SportRepubblica : Pantani, procuratore Rimini: 'Nessun elemento nuovo, la morte di Marco non è un giallo' - laci_bacsi : Pantani, procuratore Rimini: 'Nessun elemento nuovo, la morte di Marco non è un giallo' -