Maltempo | Veneto Strade | “Al via 169 interventi ‘post Vaia' ”

Maltempo in Veneto - Zaia : dall’Europa “altri 68 milioni di euro per danni della tempesta Vaia” : “Sono felice per la risposta del Parlamento europeo, che ringrazio per lo stanziamento. I 68.620.670 di euro destinati ai territori devastati dal Maltempo di fine autunno 2018 sono risorse fondamentali per continuare ad alimentare la monumentale organizzazione che abbiamo messo in piedi in Veneto per affrontare il post-Vaia. I 377 milioni di euro stanziati dal Governo, inclusi i primi sostegni per privati ed imprese, da cantierare entro il 30 ...

Maltempo : Veneto - da stanotte stato di attenzione nelle Prealpi e pianura : Venezia, 17 set. (AdnKronos) – In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso di condizioni meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, per possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o forte temporale, ...

Maltempo - in Veneto neve e trombe marine : temporali allagano strade e sdradicano alberi : Il Maltempo si è abbattuto sul Nord est, in particolare in Veneto, dove già a partire dalla serata di domenica 8 settembre si sono verificati forti temporali, con grandinate e vento, che hanno creato disagi da Venezia a Padova. trombe marine sono state provocate dalla perturbazione davanti a Rosolina, a Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti, mentre i primi fiocchi di neve sono caduti nel Bellunese, dove i rifugi oggi risultano ...

Maltempo Veneto : crollo termico - grandine - vento forte e trombe marine : Per tutta la serata di ieri le aree centrali del Veneto sono state bersagliate da un’ondata di Maltempo: grandinate si sono registrate nel Padovano, in particolare a Monselice e Mestrino. La perturbazione, accompagnata anche da venti forti, ha generato anche alcune trombe marine, segnalate nel pomeriggio davanti alla costa di Rosolina, a Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti. Registrato un calo repentino delle temperature: i valori in ...

Maltempo al Centronord : allerta gialla in Toscana e Veneto : Maltempo al Centronord: allerta gialla in Toscana e Veneto Criticità segnalate anche in Piemonte e Liguria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati soprattutto per alberi abbattuti, tegole e insegne pericolanti sul ponente genovese. Prime nevicate nelle montagne del Verbano (FOTO ) Parole chiave: ...

Allerta Meteo Veneto : Maltempo e temporali tra lunedì e martedì : Il Centro Meteorologico Arpav di Teolo e il Cfd (Centro funzionale decentrato) della Regione del Veneto segnalano che da domani fino alla mattina di martedì 3 settembre saranno probabili precipitazioni con possibili rovesci o temporali anche intensi. L'articolo Allerta Meteo Veneto: maltempo e temporali tra lunedì e martedì sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Veneto : la Regione chiede 27.5 milioni di euro per i danni di maggio : Il Maltempo di maggio ha causato oltre 27 milioni di euro di danni a canali, scoli, opere di irrigazione e di bonifica del territori Veneto. Questa la proposta di declaratoria che la Giunta veneta, su proposta dell’assessore regionale all’agricoltura e alla bonifica Giuseppe Pan, ha inviato al ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono ...

Maltempo Veneto : 63 nuovi interventi per oltre 12 milioni di euro : Il commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire da ottobre 2018, Luca Zaia, comunica che, a seguito dell’approvazione della rimodulazione del piano degli interventi commissariali da parte del dipartimento di protezione civile nazionale, saranno realizzati 63 nuovi interventi per un totale di ...

Maltempo Veneto : a settembre nel feltrino esercitazione della Protezione Civile : Nel periodo compreso tra il 5 ed il 15 settembre si svolgerà nei Comuni dell’Unione Montana Feltrina una prova di soccorso post Vaia, coordinata dalla Protezione Civile regionale. “È un’attività che costituisce la prosecuzione degli interventi realizzati tra giugno e luglio nelle aree colpite dal Maltempo autunnale – spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – in quelle occasioni ...

Maltempo Veneto : le forti piogge causano uno smottamento nella Pedemontana Veneta : Sono svariati i danni in Veneto in seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha colpito la provincia di Treviso nella tarda serata di Ferragosto e nelle prime ore di venerdì 16 agosto. La Superstrada Pedemontana Veneta mostra evidenti segni di smottamento che ha provocato a parte dello scolo e alle condutture dell’acqua. Un danno che dovrà essere sistemato in aggiunta ai lavori già programmati in quel tratto di superstrada. Su Facebook ...

Maltempo Veneto : forti temporali nel Bellunese - danni e disagi : Un forte temporale si è abbattuto nel Bellunese nella notte, con conseguenti disagi: le strade sono state invase da detriti, allagati numerosi garage, terreni e scantinati. “Ormai ci troviamo sempre più di fronte a eventi meteo eccezionali per portata e densità, situazioni un tempo straordinarie che stanno purtroppo diventando ordinarie,” ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Biagio Giannone. L'articolo Maltempo Veneto: ...

Maltempo sferza Piemonte - Lombardia - Veneto e Friuli : Il Maltempo sferza su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Allerta della Protezione Civile per temporali