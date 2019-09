Fonte : motorinolimits

(Di giovedì 26 settembre 2019)presenta ladedicata alGOA Pik Up, il veicolo commerciale con una “marcia in più” su tutti i terreni, da poco introdotto sul mercato. Un modello in grado di soddisfare pienamente ogni esigenza di lavoro in tutti i suoi aspetti. A sostegno della fase di lancio,prevede una offerta al … L'articoloper ilGOA Pik UpMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Mahindra: promozione per il nuovo GOA Pik Up Plus - MotoriNoLimits : Mahindra: promozione per il nuovo GOA Pik Up Plus - solomotori : Mahindra Goa pick-up Plus in promozione sino a fine anno -