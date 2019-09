Mafia | blitz della polizia e Gdf contro la Stidda di Gela | i suoi tentacoli fino in

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il quartier generalecosca mafiosa a Brescia. Una settantina di arresti e 35 milioni di beni sequestrati. L'organizzazione mafiosa ha pesantemente inquinato diversi settori economiciattraverso la commercializzazione di crediti d'imposta fittiziper decine di milioni di euro

