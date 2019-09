Mafia | blitz della polizia contro la “stidda” di Gela | 500 uomini pronti a una nuova

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019)la ‘stidda’ di: in carcere sono finiti capi, gregari e semplici affiliaticosca dei Di Giacomo. Secondo gli investigatori, negli ultimi anni il clan avrebbe preso con la violenza e le estorsioni illlo su buona parte del territorio, gestendo il traffico di droga, infiltrando l’economia legale con imprese di comodo e imponendo i prodotti delle proprie aziende ai commercianti. Le indaginihanno portato alla luce diverse spedizioni punitive compiute dagli ‘stiddari’ e consentito di ricostruire decine di estorsioni nei confronti di quei commercianti e quegli imprenditori che non volevano sottomettersi al volere del clan e che hanno trovato il coraggio di denunciare L'articolola “stidda” di: 500a unaguerra. Nei video un raid armato ...

