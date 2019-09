Mafia : Berlusconi indagato anche per l'attentato a Costanzo e pentito Contorno/ Adnkronos (3) : (Adnkronos) - La documentazione era stata chiesta dai legali dell'ex premier Berlusconi in vista della deposizione che il leader di Forza Italia avrebbe dovuto fare al processo trattativa. I legali di Berlusconi hanno presentato l'istanza per capire in che veste Berlusconi debba essere sentito. Cioè

Mafia : Berlusconi indagato anche per l'attentato a Costanzo e pentito Contorno/ Adnkronos (4) : (Adnkronos) - La lunga lista depositata nel processo inizia con l'attentato di Roma del 15 maggio 1993, seguito da quello di Milano del 27 luglio 1993, e ancora da quello di Formello il 14 aprile 1994, e ancora e ancora Firenze e Roma. Un lunghissimo elenco, in due pagine, in cui vengono indicati gl

Mafia : Berlusconi indagato anche per l'attentato a Costanzo e pentito Contorno/ Adnkronos : Palermo, 26 set. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Due pagine fitte fitte di date, reati, luoghi. Eccole, tutte le accuse della procura di Firenze a Silvio Berlusconi. Il documento è stato depositato al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e Mafia, in corso a Palermo, che vede tra gli i

Mafia : inchiesta stragi Firenze - ecco tutte le accuse a Berlusconi : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - C'è l'attentato di via Palestro a Milano, del 27 luglio del 1993, ma anche il fallito attentato a Maurizio Costanzo in via Fauro il 14 maggio 1993, e ancora il fallito attentato al pentito Salvatore Contorno a Formello il 14 aprile 1993. Sono solo alcuni degli agguati

Mafia : Berlusconi indagato anche per fallito attentato a Costanzo in via Fauro : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - C'è anche il fallito attentato al giornalista Maurizio Costanzo in via Fauro a Roma, avvenuto il 14 maggio 1993, tra i reati contestati dalla Procura di Firenze all'ex Premier Silvio Berlusconi. E' quanto emerge dalla documentazione arrivata a Palermo dalla Procura di

Mafia - Silvio Berlusconi indagato nel procedimento stragi del '93 : potrà non rispondere ai giudici. Moglie Dell?Utri : «In gioco sua vita» : «È un atto dovuto» l'iscrizione di Silvio Berlusconi nel registro degli indagati nell'ambito di un procedimento per...

Stragi Mafia del ’93 - Berlusconi indagato. Coppi-Ghedini : iscrizione è atto dovuto : L'ex premier Silvio Berlusconi è indagato, dalla Procura di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta sulle Stragi di mafia del 1993. La notizia non è nuova, ma, dopo le indiscrezioni raccolte dalla stampa nell'ottobre del 2017, se ne è avuta la conferma questa mattina, tramite i legali di Berlusconi, chiamato a deporre in Corte d'assise d'appello di Palermo nel processo sulla trattativa Stato-mafia. La procura di Firenze ha riaperto da tempo le ...

Berlusconi indagato per stragi Mafia '93/ I legali : "Ipotesi assurde - è una vittima" : Silvio Berlusconi indagato per stragi 1993 nell'inchiesta su attentati a Firenze, Roma e Milano. "Ipotesi assurde, è una vittima", dicono i suoi legali.

La notizia di Berlusconi indagato per le stragi di Mafia non è una notizia : “Non vi è nulla di più inedito di ciò che è già stato pubblicato”, diceva Umberto Eco. Silvio Berlusconi è indagato a Firenze per le stragi di mafia. La vicenda si guadagna le aperture di tutte, o quasi, le versioni online dei giornali. È bastato che venisse battuta la notizia di una “certificazione

Mafia - stragi del 1993 : indagato l'ex Premier Silvio Berlusconi : La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'indagine sulle stragi del 1993, e avrebbe iscritto nel registro degli indagati anche l'ex Premier Silvio Berlusconi. La notizia arriva direttamente da Palermo, in particolare proprio dai legali di Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia, anch'egli coinvolto nel processo sulla cosiddetta trattativa "Stato - Mafia". Quella della difesa è stata una mossa che avrebbe consentito allo stesso ...

Mafia - Silvio Berlusconi indagato nel procedimento stragi del '93 : potrà non rispondere ai giudici. Moglie Dell?Utri : «In gioco sua vita» : «È un atto dovuto» l'iscrizione di Silvio Berlusconi nel registro degli indagati nell'ambito di un procedimento per...

Trattativa Stato Mafia - Berlusconi indagato a Firenze. La moglie di Dell’Utri : “Perché non testimonia? È in gioco la vita di Marcello” : Come noto da due anni Silvio Berlusconi è indagato a Firenze insieme all’ex senatore Marcello Dell’Utri come possibile mandanti occulti degli attentati a Firenze, Roma e Milano. La procura toscana aveva ottenuto dal gip la riapertura del fascicolo dopo aver ricevuto la registrazione dei colloqui in carcere del boss, di cui Sekret, il format di inchiesta di Marco Lillo, aveva diffuso l’audio sul sito del Fattoquotidiano.it e il ...

Silvio Berlusconi - non è finita : indagato dai giudici di Firenze per le stragi di Mafia del 1993 : Silvio Berlusconi è indagato a Firenze nell'ambito dell'inchiesta sulle stragi mafiose del 1993. Lo si apprende a Palermo dove i legali del leader di Forza Italia hanno depositato alla Corte d'assise d'Appello una certificazione da cui si apprende che il Cavaliere è indagato. Berlusconi dovrebbe dep

Mafia - Silvio Berlusconi indagato nel procedimento stragi del 1993 : potrà non rispondere ai giudici : L'ex premier Silvio Berlusconi è indagato a Firenze nell'ambito dell'inchiesta sulle stragi mafiose del 1993. Lo si apprende...