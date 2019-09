Lzzy Hale degli Halestorm sostiene Greta Thunberg | “È la Giovanna D’Arco del nostro tempo”

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Dopo il placet da altri esponenti del mondo del rock - Sam CarterArchitects e l'ex Blink 182 Tom Delonge - arriva anche il sostegno distorm, che in un lungo post pubblicato sui suoi canali social ha manifestato una grande stima per l'attivista. Dalle prime righe, infatti, la voce di Amen e I Miss The Misery ha definitocome "laD'Arco deltempo". Grazie per la tua franchezza, per la logica, per la grazia e per la tua stupenda rabbia. Brandisci la tua spada. Ti sei seduta a una tavola rotonda accanto a donne che hanno ispirato e cambiato l'umanità. Continuando,ha fatto un elenco di altre giovani donne che hanno cambiato il corso della storia: Ruby Bridges, a soli 6 anni, fu la prima studentessa nera che nel 1960 entrò alla scuola elementare "William Frantz" di New Orleans; Anna ...

